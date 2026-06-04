THEON: Μέρισμα 0,31 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια γενική συνέλευση

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2026 και δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της εταιρείας στις 19 Ιουνίου 2026 (record date).

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,31 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025 ενέκρινε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Theon International Plc (THEON), η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 24.373.639,95 ευρώ, ενώ εγκρίθηκαν και όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2026 και δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της εταιρείας στις 19 Ιουνίου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου 2026.