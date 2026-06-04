Πανελλαδικές: Συνέχεια την Τρίτη στα ΓΕΛ με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Με μαθήματα προσανατολισμού θα συνεχιστούν αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Με μαθήματα προσανατολισμού θα συνεχιστούν αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι σήμερα, το πρωί της Πέμπτης, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας. Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, με τα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ