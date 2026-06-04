Πετρέλαιο: Φρένο στο τριήμερο ανοδικό σερί με «βουτιά» 3%

Τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί των τιμών πετρελαίου έβαλαν οι συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή μοιάζουν να υποχωρούν μετά την συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου.

Τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί των τιμών πετρελαίου έβαλαν οι συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή μοιάζουν να υποχωρούν μετά την συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για προσωρινή εκεχειρία. Επίσης, οι traders αφομοίωσαν επίσης χθεσινά στοιχεία που έδειξαν μείωση των προμηθειών αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια παράδοσης Ιουλίου του ευρωπαϊκού Brent, παράδοσης Αυγούστου, υποχώρησαν κατά 2,84% και διαμορφώθηκαν στα 95,03 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate των ΗΠΑ, παράδοσης Ιουλίου, υποχώρησαν κατά 3,1% στα 93,04 δολάρια/ βαρέλι. Η υποχώρηση ακολούθησε κέρδη 6,3% και 9,9%, αντίστοιχα, για τα συμβόλαια αναφοράς κατά τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις.

Το αργό είχε εκτοξευθεί τις τελευταίες τρεις ημέρες εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς υπήρξαν νέες επιθέσεις στον Κόλπο, που περιελάμβαναν ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν και αμερικανικές επιθέσεις στο νησί Κεσμ του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, το κλίμα βελτιώθηκε την Πέμπτη, αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν χθες να εφαρμόσουν μια ασταθή, αλλά εκεχειρία αν και η συμφωνία εξαρτάται από το αν η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, θα σταματήσει τις εχθροπραξίες της. Σημειώνεται πως ήδη η Χεζμπολάχ έσπευσε να απορρίψει το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός χωρίς ωστόσο αυτό να διακόψει την καθοδική πορεία των τιμών.