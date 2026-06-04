Άνοδος 1% για τον χρυσό, ξανά πάνω από τα 4.500 δολάρια

Τα συμβόλαια παραδόσεως Ιουλίου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης διαμορφώθηκαν στα 4.505 δολάρια/ουγγιά.

Με άνοδο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέμπτης οι τιμές του χρυσού, καθώς το μέταλλο επωφελήθηκε σημαντικά από την υποχώρηση του δολαρίου, ενώ περαιτέρω ώθηση έδωσε και η νέα βουτιά που κατέγραψαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Aυγούστου του χρυσού στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης διαμορφώθηκαν στα 4.505 δολάρια/ουγγιά, σημειώνοντας κέρδη 0,9%, ενώ στην spot αγορά οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 1% στα 4.476,85 δολάρια/ουγγιά.

Την Πέμπτη, το δολάριο υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ οι χαμηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, συμπεριλαμβανομένου του 10ετούς ομολόγου, ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του χρυσού, τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 3%, στον απόηχο της είδησης για συμφωνία επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, γεγονός που αυξάνει τις ελπίδες για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει το CNBC, ο χρυσός, ένα παραδοσιακό «ασφαλές καταφύγιο», έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 5.594,82 δολαρίων ανά ουγγιά στις 29 Ιανουαρίου. Έχει χάσει περίπου 16% από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Άνοδο κατέγραψαν και τα υπόλοιπα μέταλλα, με την τιμή spot του ασημιού να σημειώνει κέρδη 1,7% στα 73,95 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ πλατίνα και παλλάδιο ενισχύθηκαν κατά 2,1% και 1,4% αντίστοιχα.