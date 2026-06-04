Πούτιν: «Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς» - Δεν αποκλείει να υπογράψει συμφωνία με τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός ομόλογός του, στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα, ζήτησε από τη Μόσχα να κάνει κάποιους συμβιβασμούς ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση κορυφής που είχαν στην Αλάσκα, ζήτησε από τη Μόσχα να κάνει κάποιους συμβιβασμούς ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια συμφωνία» και η Ουκρανία θα πρέπει επίσης να κάνει συμβιβασμούς. «Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα», , είπε ο Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Όταν έρθει η ώρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας «θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα την υπογράψουν» δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας

«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους (της Ουκρανίας), ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι «οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος».

Στο παρελθόν ο Πούτιν έλεγε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης της Ουκρανίας επειδή παρέμεινε στο αξίωμα και μετά τη λήξη της θητείας του. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή νέων εκλογών για όσο διάστημα είναι σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος επιβλήθηκε το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει» στην επίλυση της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε «τοπική», σε αντίθεση με εκείνη στο Ιράν που είναι «παγκόσμια». Η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει «θετικό ρόλο» πείθοντας την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς, είπε. Επανέλαβε επίσης ότι η Μόσχα αντιτίθεται στην προοπτική να γίνει η ΕΕ ένα στρατιωτικό μπλοκ, κάτι που χαρακτήρισε «λόγο ανησυχίας».

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «ειλικρινά επιδιώκει την επίλυση της κρίσης» και «οι ειρηνευτικές προτάσεις του θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία». Ωστόσο, ο Τραμπ θα πρέπει προηγουμένως «να πείσει την Ουκρανία», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι το Κίεβο «δεν είναι έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς».

«Μπορούμε να ελέγχουμε το Ντονμπάς και παρ’ όλ’ αυτά να κάνουμε συμφωνία»

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να επιτύχει τους στρατιωτικούς σκοπούς της και οι δυνάμεις της προωθούνται στην Ουκρανία αλλά είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία με το Κίεβο. «Μπορούμε να ελέγχουμε το Ντονμπάς και παρ’ όλ’ αυτά να κάνουμε συμφωνία», είπε, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία χάνει εδάφη και η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

«Το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού», σχολίασε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία ελέγχει πλήρως το Λουχάνσκ, το 85% του Ντονέτσκ και το 80% της Ζαπορίζια.

Η Ουκρανία, συνέχισε, δεν διαθέτει πυραύλους τύπου κρουζ και άλλα οπλικά συστήματα, όπως αυτά που έχει η Ρωσία. «Δυστυχώς, κάποια ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη περνούν στη Ρωσία», παραδέχτηκε, λέγοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Για τους υπερηχητικούς πυραύλους Oreshnik, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη σε πραγματικές συνθήκες μάχης εναντίον της Ουκρανίας, αλλά απλώς η Μόσχα «τους δοκίμασε» για να παρατηρήσει τα αποτελέσματα. Αυτό, υποστήριξε, ήταν σημαντικό προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τη μελλοντική χρήση τους, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης τους εναντίον αστικών στόχων.

Ο Oreshnik είναι ένας πύραυλος με βεληνεκές άνω των 5.000 χιλιομέτρων, ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή. Παλαιότερα ο Πούτιν δήλωνε ότι είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί, αν και Δυτικοί εμπειρογνώμονες αμφισβητούν αυτόν τον ισχυρισμό.

Για το πολιτικό μέλλον του

Ο Πούτιν είπε στους δημοσιογράφους ότι σε αυτό το στάδιο «δεν σκέφτεται» τις επόμενες εκλογές στη Ρωσία. Είναι πολύ νωρίς, σχολίασε, για να πει αν θα επιδιώξει να εκλεγεί για μια νέα θητεία το 2030, αν και το Σύνταγμα του επιτρέπει να παραμείνει στην εξουσία.

«Μόνο ο Θεός ξέρει αν θα είμαι υγιής μέχρι το τέλος της προεδρικής θητείας μου», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν διεκδικεί ρόλο μεσολαβητή στο Ιράν;

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Μόσχα διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με το Ιράν και ως εκ τούτου είναι σε θέση να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης.

«Ας ελπίσουμε» ότι όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση στο Ιράν θα είναι σε θέση να βρουν μια λύση, ευχήθηκε.

Εξαγωγές αερίου στη Γερμανία

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 2, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από υποθαλάσσια έκρηξη, το 2022.

Η επανέναρξη των παραδόσεων εξαρτάται από το Βερολίνο, σημείωσε, αφού εναπόκειται στη Γερμανία να αποφασίσει εάν θέλει να λαμβάνει ξανά ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του Nord Stream.

«Δεν αστειεύομαι. Απλώς πατάμε ένα κουμπί και η ροή του αερίου ξεκινά. Αλλά για αυτό απαιτείται μια απόφαση από τη (γερμανική) κυβέρνηση, είπε, υποστηρίζοντας ότι ο ένας από τους δύο αγωγούς του Nord Stream 2 είναι ανέπαφος και θα μπορούσε «αύριο» να αρχίσει τις παραδόσεις.

Ο Πούτιν υπενθύμισε πάντως ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στον αγωγό αυτόν και η Γερμανία θα χρειαζόταν να καταλήξει σε μια συμφωνία με την Ουάσινγκτον για την άρση τους.

Η Ρωσία θα μπορούσε να εφοδιάζει τη Γερμανία με έως και 28 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως αλλά «χρειαζόμαστε μια σαφή απάντηση από τους Γερμανούς εταίρους μας προς την Gazprom, εάν το θέλουν ή όχι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα το στείλουμε σε άλλες αγορές, θα το πουλήσουμε σε άλλους εταίρους», είπε.

Την Τετάρτη, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) συναντήθηκε με Ρώσους αξιωματούχους στην Αγία Πετρούπολη και ζήτησε την επαναλειτουργία του Nord Stream.

Η Ρωσία θέλει τον Σρέντερ για μεσολαβητή

«Ποιος άλλος, αν όχι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας» Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να είναι ο μεσολαβητής για τις συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης; διερωτήθηκε ο Πούτιν.

Ο Σρέντερ, τον οποίο χαρακτήρισε «αξιόπιστο», «έχει τις δικές του απόψεις και είναι έτοιμος να τις υποστηρίξει», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Δεν είναι φίλος μου, είναι Γερμανός αξιωματούχος».

Παρ’ όλ’ αυτά, η Μόσχα δεν προσπαθεί να υπαγορεύσει στην Ευρώπη ποιον θα επιλέξει για να συνομιλεί με τη Ρωσία, είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ