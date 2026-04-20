Τραμπ: Θα υπογραφεί απόψε συμφωνία με Ιράν - Στο Πακιστάν διαπραγματευτές των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη επανεξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές επαφές με την Ουάσιγκτον αλλά δεν έχει λάβει οριστική απόφαση.

Τελευταία ενημέρωση 17:15

Tην υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν στο Πακιστάν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί με την ηγεσία της Τεχεράνης, εφόσον επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ενώ ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζ. Ντ. Βανς και η διπλωματική αντιπροσωπεία της Ουάσιγκτον με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να φτάσουν εντός των επόμενων ωρών στο Πακιστάν.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω. Αν θέλουν να συναντηθούμε, και έχουμε μερικούς πολύ ικανούς ανθρώπους - αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε ενώ εκτίμησε πως το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει αν συμμορφωθεί. «Πέρα από αυτό, είναι μια υπέροχη χώρα, πραγματικά», συμπλήρωσε.

Η Τεχεράνη επανεξετάζει θετικά τη συμμετοχή της στις ειρηνευτικές επαφές, ωστόσο, όπως επεσήμανε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος, προς το παρόν, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει λάβει κάποια οριστική απόφαση. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, καταβάλλονται θετικές προσπάθειες από το Πακιστάν, που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή, ώστε να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Ιράν στις διαπραγματεύσεις.

Πεζεσκιάν: «Κάθε διπλωματική οδός πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των εντάσεων»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι «ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και, ενώ στεκόμαστε σταθεροί απέναντι σε απειλές, κάθε λογική και διπλωματική οδός πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των εντάσεων». Aνέφερε ότι οι Ιρανοί «πρέπει να ενημερώνονται για την πραγματικότητα» ενώ «τα fake news ή οι μη ρεαλιστικές υποσχέσεις υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του λαού». «Τόσο τα επιτεύγματα όσο και οι προκλήσεις πρέπει να μοιράζονται με ειλικρίνεια με το κοινό», εξήγησε.

Ανοίγουν ξανά τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Τεχεράνης

Παράλληλα, τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια της Τεχεράνης άρχισαν σήμερα να επαναλειτουργούν, έπειτα από εβδομάδες που είχαν μείνει κλειστά λόγω του πολέμου. «Δόθηκε η άδεια για την πραγματοποίηση επιβατικών πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάν Χομεϊνί και στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ», ανέφερε η ιρανική αρχή πολιτικής αεροπορίας διευκρινίζοντας ότι οι πτήσεις θα επαναληφθούν επίσης σε άλλα δέκα αεροδρόμια «από το Σάββατο».

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Τη Δευτέρα, τα πλοία απέφευγαν σε μεγάλο βαθμό τη διέλευση από το πέρασμα, μετά την κλιμάκωση του Σαββατοκύριακου, όταν το Ιράν άνοιξε προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων και ο αμερικανικός στρατός κατέσχεσε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Mέσα σε διάστημα 12 ωρών μόλις ένα πλοίο βγήκε από τον Κόλπο μέσω του στενού και δύο εισήλθαν, αριθμός εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τον συνήθη ημερήσιο όγκο, που φτάνει περίπου τα 130 πλοία.

Την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον οι νέες συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου

Ταυτόχρονα, στο άλλο μέτωπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή, εκπρόσωποι του Ισραήλ και του Λιβάνου θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, δήλωσε σήμερα στο Reuters μία πηγή από το Τελ Αβίβ υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον πρέσβη του στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ. Πρόκειται για τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών από τότε που τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη η 10ήμερη εκεχειρία.