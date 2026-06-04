Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones με «καύσιμα» από Μέση Ανατολή

Ράλι άνω του 5% σημείωσε η μετοχή της UnitedHealth, απώλειες 12% για την Broadcom.

Σε νέα επίπεδα ρεκόρ αναρριχήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης η Wall Street, καθώς η αισιοδοξία για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναπτερώθηκε από την παράταση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενώ η βουτιά των τιμών του πετρελαίου έδωσε περαιτέρω ώθηση κυρίως στις μετοχές του βιομηχανικού κλάδου.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης Dow Jones έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά στις 51.561 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,73% ή 874 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κατέγραψε κέρδη της τάξης του 0,41% και διαμορφώθηκε στις 7.584 μονάδες. Την ίδια στιγμή και κόντρα στο ανοδικό κλίμα, οριακές απώλειες 0,09% σημερίωσε ο τεχνολογικός κλάδος, με τον Nasdaq να ολοκληρώνει τις συναλλαγές στις 26.830 μονάδες.

Στο ταμπλό, ράλι άνω του 5% σημείωσε η μετοχή της UnitedHealth, ενώ JPMorgan Chase και η Walmart συνέβαλαν στην άνοδο του Dow, σημειώνοντας κέρδη 4% και 1% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, απώλειες άνω του 12% σημείωσε ο τίτλος της Broadcom, μετά τη μείωση των εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο, συμπαρασύροντας πτωτικά και τις μετοχές των ανταγωνιστριών της Arm Holdings και Micron Technology, οι οποίες έχασαν 5% αμφότερες.