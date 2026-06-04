Ειδήσεις | Ελλάδα

Μεσόγειος: Δηλητηριώδες ψάρι που «καμουφλάρεται» στην άμμο απειλεί και την Ελλάδα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μεσόγειος: Δηλητηριώδες ψάρι που «καμουφλάρεται» στην άμμο απειλεί και την Ελλάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το ψάρι που προκάλεσε αναστάτωση στην Ανδαλουσία, και κάνει την εμφάνισή του στις παραλίες της Μεσογείου. Τα συμπτώματα του τσιμπήματος.

Προειδοποιήσεις προς τους λουόμενους εκδίδουν οι αρχές σε παράκτιες περιοχές της Ισπανίας για την αυξημένη παρουσία του ψαριού weever, δηλαδή της δράκαινας, ενός θαλάσσιου είδους που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επώδυνα τσιμπήματα σε όσους το πατήσουν κατά λάθος.

Τις τελευταίες ημέρες, ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση της απειλής του και στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.

Ολόκληρο το άρθρο στο reader.rg

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φοροαπαλλαγές και ντίζελ στο ραντάρ της Κομισιόν: Οι συστάσεις και το μικρό καλάθι στήριξης

Η ρελάνς Μητσοτάκη στον Τσίπρα για την έξοδο από τα μνημόνια - Ο μεταγραφικός πυρετός στο ΠΑΣΟΚ - Το debate που ζητά η Καρυστιανού

Το Ozempic, οι υψηλές τιμές στα κόκκινα κρέατα και η εξαγορά της Νιτσιάκος

tags:
Μεσόγειος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider