Μεσόγειος: Δηλητηριώδες ψάρι που «καμουφλάρεται» στην άμμο απειλεί και την Ελλάδα

Το ψάρι που προκάλεσε αναστάτωση στην Ανδαλουσία, και κάνει την εμφάνισή του στις παραλίες της Μεσογείου. Τα συμπτώματα του τσιμπήματος.

Προειδοποιήσεις προς τους λουόμενους εκδίδουν οι αρχές σε παράκτιες περιοχές της Ισπανίας για την αυξημένη παρουσία του ψαριού weever, δηλαδή της δράκαινας, ενός θαλάσσιου είδους που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επώδυνα τσιμπήματα σε όσους το πατήσουν κατά λάθος.

Τις τελευταίες ημέρες, ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση της απειλής του και στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.