Επίσκεψη Γεωργιάδη στα «ΑΧΕΠΑ», «Ιπποκράτειο» και Γ.Ν. Καβάλας

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε σήμερα τρία νοσοκομεία κατά τη δεύτερη ημέρα περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στη Βόρεια Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πραγματοποίησε τα εγκαίνια της νέας Οφθαλμολογικής Κλινικής, επιθεώρησε τα έργα στο νέο ΤΕΠ το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου, ενώ ενημερώθηκε από τη διοίκηση, τους διευθυντές των κλινικών και τους εκπρόσωπους των συλλόγων εργαζομένων για τα τρέχοντα ζητήματα του νοσοκομείου.

Το παρών έδωσαν ο Διοικητής της 4ης Υ.ΠΕ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ο Διοικητής του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» Παναγιώτης Παντελιάδης, οι βουλευτές Β´ Θεσσαλονίκης Δημήτριος Βαρτζόπουλος και Θεόδωρος Καράογλου, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ υλοποιούνται έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την πλήρη ανακατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, καθώς και αλλαγές στη διαρρύθμιση με την κατασκευή νέων λειτουργικών χώρων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και εργασίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση και η ριζική ανακαίνιση του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρότυπου ΤΕΠ, ενισχύοντας σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης και ποιοτικής εξυπηρέτησης των ασθενών. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Ο κ. Γεωργιάδης, αφού συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έκανε την εξής δήλωση:

«Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου, αλλά και με το Σωματείο. Κοινή παραδοχή όλων είναι ότι στο νοσοκομείο αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος. Φυσικά οι συνδικαλιστές έχουν τις διεκδικήσεις τους. Αυτή είναι η δουλειά τους, καμία αντίρρηση. Αλλά, χαίρομαι γιατί όσοι πήραν το λόγο, αναγνώρισαν την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει το ΑΧΕΠΑ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πολύ μικρότερες αναμονές για χειρουργείο, πολύ μικρότερες αναμονές στα ΤΕΠ, μεγαλύτερη παραγωγή χειρουργείων, καινούριες κλινικές, σε λίγο θα έχουμε καινούρια ΤΕΠ και καινούριο τεχνολογικό εξοπλισμό. Στην πραγματικότητα το νοσοκομείο αυτό το κάνουμε ολοσχερώς καινούριο. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ακόμα πράγματα να γίνουν στο ΑΧΕΠΑ. Προφανώς υπάρχουν. Και πάντα θα υπάρχουν. Τα κατέγραψα και θα κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία νοσοκομεία αυτής της χώρας, πανεπιστημιακό, που παρέχει πολύ υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση του νοσοκομείου και το προσωπικό του, που έχουν κάνει τόσα πολλά, προς όφελος των ασθενών της Βορείου Ελλάδος».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της νέας Πνευμονολογικής Κλινικής. Το παρών έδωσαν ο Διοικητής της 4ης Υ.ΠΕ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ο Διοικητής του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Νίκος Αντωνάκης, ο βουλευτής Β´ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την πλήρη ανακατασκευή των παλαιών χειρουργείων και τη μετατροπή τους σε σύγχρονη Πνευμονολογική Κλινική, με χώρο νοσηλείας 20 κλινών. Στους νέους χώρους λειτουργούν επίσης Εργαστήριο Βρογχοσκόπησης, Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου, Εργαστήριο Ελέγχου Αναπνευστικής Λειτουργίας και Αίθουσα Πνευμονικής Αποκατάστασης. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση και πλήρης ανακατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίστηκαν ζητήματα προσβασιμότητας στους χώρους του νοσοκομείου, με παρεμβάσεις σε κλιμακοστάσια, ράμπες και ανελκυστήρες. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, ενισχύοντας περαιτέρω τις υποδομές και τη λειτουργικότητα του νοσοκομείου.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Κυβέρνηση και Υπουργός που να έχει υποστηρίξει περισσότερο αυτό το νοσοκομείο, δεν υπάρχει και το λέω με υπερηφάνεια. Για ποιο λόγο όμως; Δεν αισθάνομαι ότι κάνω καμία χάρη σε κανένα, μην παρεξηγηθώ. Το Ιπποκράτειο είναι η καρδιά του ΕΣΥ Θεσσαλονίκης και θέλω να συγχαρώ το προσωπικό του για τον εξής λόγο. Το να επιλέξει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής να έρθει να υπηρετήσει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ξέρει ότι θα κάνει πολύ δουλειά. Ξέρει ότι εδώ δεν υπάρχει μέρα ξεκούρασης. Ξέρει ότι εδώ γίνεται μία καθημερινή μεγάλη μάχη και είναι επιλογή του να έρθει στο νοσοκομείο που είναι η πρώτη αιχμή του ΕΣΥ σε όλη τη βόρεια Ελλάδα. Για αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Η απόφασή σας να έρθετε στο ΕΣΥ διατηρώντας το ιδιωτικό σας έργο, είναι η απόδειξη της αξίας των μεταρρυθμίσεων που κάνουμε. Γιατί κάποτε στη χώρα αυτή πρέπει να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τη λογική. Το δημόσιο σύστημα και το ιδιωτικό σύστημα δεν είναι αντίπαλοι. Όταν μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδος, είναι όλοι και όλοι πρέπει να δουλεύουνε σε μία κοινή κατεύθυνση, που είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς μας. Είχαμε μία ατυχία, γιατί εγώ θέλω να λέω και τις αποτυχίες μας, όχι μόνο τις επιτυχίες μας, δυστυχώς λόγω όχι δικής μας βούλησης, αλλά της συγκρούσεως δύο εταιρειών δικαστικά, δεν καταφέραμε να κάνουμε τα ΤΕΠ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Θέλω να δεσμευθώ ενώπιον σας, ότι λύση θα βρω οπωσδήποτε για να γίνει η ανακαίνιση των ΤΕΠ, είναι αδύνατον αυτό το νοσοκομείο να μην αποκτήσει καινούρια ΤΕΠ. Δεσμεύομαι ότι και αυτό θα γίνει. Το ΕΣΥ έχει κάνει μία πολύ μεγάλη πρόοδο, έχουμε πολλά να φτιάξουμε ακόμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να στεκόμαστε για λίγο και να αναλογιζόμαστε πόσα έχουμε ήδη πετύχει».

Τελευταία στάση της δεύτερης ημέρας περιοδείας του Υπουργού Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και ενός στεφανιογράφου, ο οποίος παρέμενε ανενεργός εδώ και πολλά χρόνια και λειτούργησε σήμερα για πρώτη φορά.

Το παρών έδωσαν ο Διοικητής της 4ης Υ.ΠΕ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης, ο Διοικητής του Γ.Ν. Καβάλας Αχιλλέας Γερόπουλος, οι βουλευτές Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Πασχαλίδης, Μακάριος Λαζαρίδης και Αγγελική Δεληκάρη, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης και ο πρώην βουλευτής Καβάλας Γιώργος Καλαντζής, ενώ τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας υλοποιούνται έργα αναβάθμισης συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αναδιαρρύθμιση, ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με πλήρη ανακατασκευή όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως τα συστήματα ψύξης, θέρμανσης, οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς και την πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων. Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση φθαρμένων ελαστικών δαπέδων συνολικής επιφάνειας 13.000 τ.μ. σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, ενώ πραγματοποιείται και η ενεργειακή αναβάθμιση των έξι ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων.

Στο τέλος της επίσκεψης ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε:

«Είχα έρθει στην Καβάλα πριν από 8 με 9 μήνες. Εγώ γενικά είμαι ένας υπουργός που έχω αποφασίσει να μην είμαι κλεισμένος στο γραφείο μου και να επισκέπτομαι τις Μονάδες Υγείας όσο μπορώ περισσότερο. Το έκανα, το κάνω και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι τη λήξη της θητείας μου. Το θεωρώ ένα από τα κομμάτια των καθηκόντων μου. Και αυτές οι επισκέψεις δεν πάνε ποτέ χαμένες. Στην προηγούμενη μου επίσκεψη, μου θέσατε το θέμα του στεφανιογράφου και το πώς παρέμενε αναξιοποίητος. Θεώρησα ότι αυτό είναι παντελώς αδιανόητο, να έχουμε ένα τόσο καλό μηχάνημα και να μην λειτουργεί. Δεσμεύτηκα ότι όταν θα επανέλθω στο νοσοκομείο, θα λειτουργεί και θα ξεκινήσει να παρέχει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας που χρειάζονται οι πολίτες Καβάλας. Και σήμερα κάναμε τις πρώτες τέσσερις στεφανιογραφίες. Ο νέος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός επίσης έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας συμβάλλουν σημαντικά και στη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής, στην εμπειρία των ασθενών και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Όπως οι εργαζόμενοι είναι καλύτεροι όταν εργάζονται σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και οι ασθενείς είναι καλύτερα όταν νοσηλεύονται σε καλύτερες συνθήκες νοσηλείας. Δεν αντιστρατεύονται οι καλές υποδομές το προσωπικό. Αντιθέτως, είναι σύμμαχοι το ένα το άλλο. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι μία ευλογία που η θητεία μου στο Υπουργείο Υγείας συνδέθηκε με τόσα πολλά έργα και θα μπορώ υπερηφάνεια να πω στον διάδοχό μου, όταν θα έρθει η ώρα να παραδώσω στον επόμενο, ότι του παραδίδω ένα σημαντικά καλύτερο ΕΣΥ από αυτό που παρέλαβα».