Ιράν: Δεν υπάρχει σχέδιο για συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις - Αδιαπραγμάτευτο το πυραυλικό μας πρόγραμμα

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή του σε νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στο Ισλαμαμπάντ.

«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

«Οι ΗΠΑ δεν δείχνουν ότι θέλουν τη διπλωματική οδό»

Ο Μπαγαεϊ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ επιδίδονται σε συμπεριφορά που υποδηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά τη διπλωματική διαδικασία, αναφέροντας την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσινγκτον και τις φερόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο. Το Ιράν θα λάβει «την κατάλληλη απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της διαπραγματευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο Μπαγαεΐ.

«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», δήλωσε ο Μπαγαεϊ ενώ απέρριψε τα αμερικανικά αιτήματα προς το Ιράν να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του, δηλώνοντας ότι αυτό δεν ήταν ποτέ επιλογή.

Το Ιράν διέψευσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποδέχθηκε μεταφορά αυτού του πυρηνικού υλικού, αντίθετα απ΄ό,τι είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα υπέστη σημαντικές ζημιές στον πόλεμο των 12 ημερών του Ιουνίου του 2025 και κατά την εκστρατεία σφοδρών αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων. Όμως η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ποσότητα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου 60%, επίπεδο που είναι κοντά στο όριο του 90% που απαιτείται για την κατασκευή ατομικού όπλου, χωρίς να υπολογίζεται το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου 20%, ένα κρίσιμο όριο που επιτρέπει την ταχεία άνοδο στο 60% και στη συνέχεια στο 90%.

Ένα άλλο αδιαπραγμάτευτο σημείο είναι ότι οι «αμυντικές δυνατότητες» της Τεχεράνης και το πυραυλικό της πρόγραμμα δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πρόσθεσε.

«Οι Αμερικανοί παίζουν το παιχνίδι του να ρίχνουν το φταίξιμο στο Ιράν», συμπλήρωσε. «Αυτό το παιχνίδι συνεχίζεται, αντί να διαδραματίζουν θετικό ρόλο. Όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πουν την αλήθεια, αφού μας κατηγορούν συνεχώς. Φαίνεται ότι η Αμερική δεν είναι καθόλου σοβαρή», κατέληξε.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως η κατάληψη ενός ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο συνιστούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

Στο μεταξύ, ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Reuters πως οι διαφορές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταλήξουν σε ειρήνη με διάρκεια ενώ η κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, τελειώνει σύντομα.

«Η συνέχιση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε η πηγή.

Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει

Την ίδια ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας του Ισραήλ, Israel Hayom, τη Δευτέρα 20/4, η Τεχεράνη φέρεται να έχει συμφωνήσει να παραδώσει όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει, καθώς και να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία σε ζητήματα που αφορούν τη στήριξη των περιφερειακών συμμάχων της και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πριν από την έναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν.

Τρεις αμερικανικές και περιφερειακές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιος θα παραλάβει το υλικό. Οι επιλογές περιλαμβάνουν τη Ρωσία, η οποία έχει εκφράσει προθυμία, τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, που θα πρέπει να βρει χώρο αποθήκευσης και επεξεργασίας, ή ακόμη και τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ ζητούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εντοπισμού του υλικού, αλλά το Ιράν δέχεται μόνο την παρουσία επιθεωρητών της IAEA.

Παρά την πρόοδο, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, κυρίως σχετικά με το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, καθώς και σχετικά με τη στήριξη ιρανικών συμμάχων στην περιοχή. Η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο ευέλικτη στο δεύτερο θέμα, ζητώντας να επιτραπεί η παροχή μη στρατιωτικής βοήθειας, όπως η ανοικοδόμηση κατοικιών στο νότιο Λίβανο.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να αποδεσμεύσει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρώτη φάση, υπό τον όρο ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς. Το Ιράν θεωρεί το ποσό ανεπαρκές και απορρίπτει την εποπτεία των δαπανών.

Σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη φαίνεται διατεθειμένη να εγκαταλείψει την απαίτηση για τέλη διέλευσης, αλλά επιμένει ότι το άνοιγμα του διαδρόμου πρέπει να συνοδευτεί από άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, λόγω αντιρρήσεων από την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης.

Ιρανική προειδοποίηση για το πλοίο που κατασχέθηκε

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν δηλώνει ότι η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ μετά την «επίθεση» εναντίον ιρανικού πλοίου.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι η αντίδραση καθυστέρησε λόγω παρουσίας οικογενειών πληρώματος στο πλοίο.

Η Τεχεράνη αναφέρει ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα εναντίον των ΗΠΑ αφού διασφαλίσει την ασφάλεια του πληρώματος και των οικογενειών του.

