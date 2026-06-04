Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την απαγόρευση επισκέψεων της ΔΕΕΣ στις φυλακές

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ακύρωσε χθες Τετάρτη απόφαση που απαγόρευε σε εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να επισκέπτονται κρατουμένους στις φυλακές της χώρας, εκτιμώντας πως η νομική θεμελίωσή της ήταν ανεπαρκής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ακύρωσε χθες Τετάρτη απόφαση που απαγόρευε σε εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να επισκέπτονται κρατουμένους στις φυλακές της χώρας, εκτιμώντας πως η νομική θεμελίωσή της ήταν ανεπαρκής.

Σύμφωνα με την ανώτατη δικαστική αρχή, οι αρχές δεν παρείχαν κατάλληλη αιτιολόγηση του μέτρου αυτού, που τέθηκε σε ισχύ μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η ΔΕΕΣ χαιρέτισε την απόφαση την οποία χαρακτήρισε "θετικό βήμα".

"Είμαστε έτοιμοι να επαναλάβουμε την εργασία μας (...) στους ισραηλινούς χώρους κράτησης", υπογραμμίζει η οργάνωση σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι συνεχίζει τις συζητήσεις με τις αρχές προκειμένου να επαναρχίσουν οι επισκέψεις "το ταχύτερο δυνατό".

Υπενθυμίζει πως η πρόσβαση στους κρατουμένους και η δυνατότητα να συναντηθεί ατομικά μαζί τους συνιστά υποχρέωση με βάση το διεθνές δίκαιο.

Το Ισραήλ είχε αναστείλει τις επισκέψεις της ΔΕΕΣ σε πρόσωπα που κρατούνται για υποθέσεις που έχουν σχέση με την ασφάλεια του κράτους μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, κατηγορώντας την οργάνωση ότι δεν είχε εξασφαλίσει πρόσβαση στους ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Όμως η απαγόρευση παρέμεινε σε ισχύ μετά την επιστροφή των τελευταίων ομήρων τον Οκτώβριο 2025.

Από τότε, πολλές οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και ισραηλινές οργανώσεις, κατήγγειλαν την υποβάθμιση των συνθηκών κράτησης των Παλαιστινίων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ, επικαλούμενες περιπτώσεις κακομεταχείρισης, στέρησης ιατρικής φροντίδας και βίας.

Τους ισχυρισμούς απέρριψαν οι ισραηλινές σωφρονιστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ