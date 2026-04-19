Επίσκεψη Κοντογεώργη σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο - Περιοδεία και συναντήσεις εργασίας

Eπίσκεψη στην Κρήτη στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη «Περιφέρεια 2030».

Eπίσκεψη στην Κρήτη στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη «Περιφέρεια 2030», ενώ θα συμμετάσχει και στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026, o υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του υφυπουργού έχει ως εξής:

  • 09:00 - Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα.
  • 10:00 - Σύσκεψη στο Αναπτυξιακό Κέντρο Ψηλορείτη (ΑΚΟΜΜ) για τη στρατηγική για τις ορεινές περιοχές και τη νέα Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με τον δήμαρχο Ανωγείων και Προέδρο του Δικτύου Ορεινών Δήμων, Σ. Κεφαλογιάννη, καθώς και με δημάρχους και εκπροσώπους των δήμων Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Σφακίων, Καντάνου - Σελίνου, Βιάννου, Οροπέδιου Λασιθίου, Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου.
  • 11:00 - Συνάντηση με εκπροσώπους Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕΠ) στον «Τόπο του Βοσκού», για το ρόλο τους στην Τοπική Ανάπτυξη
  • 11:30 - Επίσκεψη στην πλατεία Περαχώρι και συζήτηση με τους κατοίκους.
  • 14:00 - Επιθεώρηση των έργων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ (τμήμα «ΧΥΤΑ Ηρακλείου - Λινοπεράματα») με την ηγεσία του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
  • 16:30 - Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με αντικείμενο το σχέδιο διαχείρισης υδάτων Κρήτης, με τη συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον πρωθυπουργό.
  • 17:45 - Συμμετοχή στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προσλήψεις 448 διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ με αρχικό μισθό 6.863 ευρώ

Ενεργειακή Κρίση: Πώς θα συμπληρωθεί το παζλ των νέων μέτρων στήριξης

Η χρηματοδότηση των ΜμΕ δεν είναι πλέον το βασικό πρόβλημα...

