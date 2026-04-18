Παρέμβαση Τσίπρα με προαναγγελία εξελίξεων: «Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών»

Ως σαφές πολιτικό μήνυμα ενόψει της ίδρυσης νέου κόμματος ερμηνεύεται το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών». Το άρθρο, με τίτλο «Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών», σκιαγραφεί τις επόμενες κινήσεις του και την οπτική του για το μέλλον της αντιπολίτευσης και της προοδευτικής παράταξης. Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για την ανάγκη «εκ θεμελίων ανασύνθεσης» του χώρου, με στόχο τη συγκρότηση μιας νέας, ισχυρής και κυβερνώσας Αριστεράς.

Ο Αλέξης Τσίπρας ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα διαφθοράς, υπονόμευσης του κράτους δικαίου και της Δικαιοσύνης, καθώς και για τη διαχείριση δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. Όπως επισημαίνει, οι κυβερνητικές πολιτικές επιβαρύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, την ώρα που –σύμφωνα με δημοσκοπήσεις– ενισχύεται η κοινωνική δυσαρέσκεια και το αίτημα για πολιτική αλλαγή.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η δυσαρέσκεια από μόνη της δεν αρκεί, αν δεν συνοδευτεί από μια συγκροτημένη, αξιόπιστη και πειστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για «κυβέρνηση συνώνυμη της φθοράς και της διαφθοράς» που «ασχημονεί σε βάρος του λαού και της δημοκρατίας, κακοποιεί το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, λεηλατεί τα δημόσια και τα ευρωπαϊκά ταμεία και υποθάλπει το ψέμα και την απάτη ως κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής της».

Αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχολιάζει ότι «αντιμετωπίζει το κράτος σαν λάφυρο, φυλακίζει το Σύνταγμα στα όρια της δικής του ηθικής και αντιμετωπίζει τους Έλληνες σαν πολιτικά αναλφάβητους, ή ακόμα χειρότερα σαν πρόθυμους συνεργούς και συνενόχους στη γενικευμένη παρανομία και συγκάλυψη». Ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά και σε κριτική προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Δεν υπάρχει ισχυρή και αληθινά εναλλακτική κυβερνώσα δύναμη και πρόταση απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Όχι συμπληρωματική, αλλά αποφασιστικά αντιπαραθετική» αναφέρει χαρακτηριστικά. «Δεν υπάρχει αντίπαλος» συνεχίζει, τονίζοντας: «Αυτό σώζει σήμερα την πιο κυνική και διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης». «Αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, τότε τα ακόμα χειρότερα είναι μπροστά για τη χώρα και την κοινωνία», τονίζει.