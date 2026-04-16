Συμμετοχή Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της ΕΕ για τα Στενά του Ορμούζ

Newsroom
Στις 16:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει αύριο Παρασκευή στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ που διοργανώνουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μάκρον και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ.

Στη συνέχεια, στις 16:30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Στις 18:30 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσέιν αλ-Σέιχ.

