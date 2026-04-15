Μήνυμα ισχύος προς Ισραήλ από Ερντογάν: «Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία»

O Τούρκος πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στο υφιστάμενο διεθνές σύστημα κάνοντας λόγο για «παράνομο» πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Με αιχμηρή ρητορική και ευρεία ατζέντα, από την εσωτερική ασφάλεια έως τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθύνθηκε σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ και στέλνοντας μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση. Αναφερόμενος στους πυροβολισμούς σε σχολείο στη Σανλιούρφα, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη λύπη του και ενημέρωσε για τις ενέργειες των αρχών, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση διερευνάται σε βάθος.

«Θέλω να μοιραστώ τη λύπη μου για το περιστατικό που σημειώθηκε σε ένα λύκειο στην επαρχία Σιβερέκ της Σανλιούρφα και το οποίο μας πλήγωσε όλους ως έθνος. Για το αποτρόπαιο και ειδεχθές αυτό συμβάν έχουν ξεκινήσει έρευνες, ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση και 4 διοικητικά στελέχη έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Η επίθεση διερευνάται από κάθε πλευρά... Από τους 16 τραυματίες, οι 7 έχουν λάβει εξιτήριο, ενώ η θεραπεία των 9 συνεχίζεται…».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στο υφιστάμενο διεθνές σύστημα κάνοντας λόγο για «παράνομο» πόλεμο στη Μέση Ανατολή. «Το παγκόσμιο σύστημα που οικοδομήθηκε πάνω στους κανόνες και τους θεσμούς που καθόρισαν οι νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τρίζει σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, ενώ παραμένει αβέβαιο τι θα το αντικαταστήσει» τόνισε.

«Η επιθυμία της ανθρωπότητας για ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια υπονομεύεται από κύκλους που τρέφονται από το αίμα και το χάος. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ο παράνομος πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και έφερε την περιοχή μας στο χείλος του γκρεμού. Ποιος ήθελε τον πόλεμο και ποιος επωφελήθηκε έχει πλέον αποκαλυφθεί. Η εκτίμησή μας για τον ρόλο του σιωνιστικού λόμπι από την πρώτη ημέρα αποδείχθηκε ορθή» πρόσθεσε.

Ιδιαίτερα υψηλοί ήταν οι τόνοι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία κατηγόρησε για υπονόμευση της ειρήνης και αποσταθεροποίηση της περιοχής. «Ιδιαίτερα η ισραηλινή κυβέρνηση, που είναι γνωστό ότι δεν είναι ικανοποιημένη από την εκεχειρία, δεν πρέπει να της επιτραπεί να υπονομεύσει τη διαδικασία. Αν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή μας, αυτό θα συμβεί ερήμην του σιωνιστικού καθεστώτος» συμπλήρωσε.

»Αν θα υπάρξει σταθερότητα, θα υπάρξει παρά την ισραηλινή κυβέρνηση που κινείται με τη φαντασίωση της "Γης της Επαγγελίας". Αν θα επέλθει ειρήνη σε αυτή τη αιματοβαμμένη γεωγραφία, θα έρθει ερήμην του Ισραήλ που βασίζει την ασφάλειά του στην ανασφάλεια των άλλων. Το Ισραήλ, κάθε φορά που διαφαίνεται ελπίδα ειρήνης, θα επιχειρεί να τη σαμποτάρει. Όσο η ανθρωπότητα προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά, το δίκτυο σφαγών θα ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Θα στοχοποιήσουν χώρες όπως η Τουρκία και η Ισπανία, που υψώνουν τη φωνή της ειρήνης. Όμως δεν θα μπορέσουν να σιωπήσουν τις γενναίες καρδιές», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του προς τον Ισπανό πρωθυπουργό. «Από εδώ, κάτω από τη στέγη της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης, συγχαίρω από καρδιάς τον φίλο μου Σάντσεθ για τη στάση του απέναντι στις απειλές του "σφαγέα της Γάζας" Νετανιάχου», είπε. «Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία και τον πρόεδρό της». Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους, όπως είπε, επιτίθενται στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της χώρας.

«Δεν θα παραδοθούμε στη γλώσσα του μίσους, της έντασης και της σύγκρουσης. Θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια με αξιοπρέπεια και θάρρος. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τις αλήθειες που κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν. Σε αντίθεση με όσους οφείλουν την παρουσία τους σε αποφάσεις άλλων πριν από έναν αιώνα, εμείς θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με αίσθημα ευθύνης βασισμένο στη χιλιόχρονη εμπειρία μας. Υπενθυμίζω σε όσους μας επιτίθενται μέσω των κοινωνικών δικτύων: η Τουρκική Δημοκρατία δεν είναι ένα συνηθισμένο κράτος. Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία και τον πρόεδρό της. Κανείς να μην εκλάβει την ψυχραιμία μας ως αδυναμία. Προτιμούμε να κειτόμαστε με τιμή κάτω από το χώμα, παρά να ζούμε χωρίς αξιοπρέπεια πάνω σε αυτό», δήλωσε.

Ενεργειακή στρατηγική και γεωτρήσεις

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε, στη συνέχεια, έμφαση στην ενεργειακή πολιτική της χώρας, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική επιδίωξη ενεργειακής αυτονομίας και την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων. «Προχωρούμε με αποφασιστικότητα και υπομονή προς τον στόχο της πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας της Τουρκίας. Με νέες επενδύσεις στην ηλιακή και την πυρηνική ενέργεια ανεβάσαμε τη χώρα σε ανώτερη κατηγορία στον τομέα της ενέργειας» συμπλήρωσε.

«Τη μεγαλύτερη επανάσταση την πραγματοποιήσαμε στις έρευνες και γεωτρήσεις. Αποφασίσαμε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες έρευνας πετρελαίου και φυσικού αερίου με δικά μας μέσα. Δημιουργήσαμε τον 4ο μεγαλύτερο στόλο γεωτρύπανων σε βαθέα ύδατα στον κόσμο. Δεν κάνουμε έρευνες μόνο στις δικές μας θάλασσες, αλλά προσφέρουμε αυτές τις δυνατότητες και σε φίλες και αδελφές χώρες. Στη Σομαλία θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη βαθύτερη θαλάσσια γεώτρηση στον κόσμο σε βάθος 7.500 μέτρων... Πλέον εκτελούμε έργα, για τα οποία παλαιότερα εξαρτιόμασταν από άλλους, με τα δικά μας πλοία, τους δικούς μας μηχανικούς και το ανθρώπινο δυναμικό μας» κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ