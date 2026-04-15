Ισραήλ: Στο υπουργικό η εκεχειρία στον Λίβανο - «Ιστορική ευκαιρία» για να λήξει ο έλεγχος της Χεζμπολάχ

«Πρόκειται πράγματι για μια ιστορική ευκαιρία για τον τερματισμό δεκαετιών ελέγχου της Χεζμπολάχ στον Λίβανο» δήλωσε ο Νταβίντ Μενσέρ, εκπρόσωπος του Ισραήλ

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκληθεί σήμερα στις 20:00 η ώρα το βράδυ για να συζητήσει για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος, πέντε και πλέον εβδομάδες πολέμου με τη Χεζμπολάχ, ο οποίος πυροδοτηθηκε από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Όσον αφορά τον ιστορικό διάλογο που άρχισε μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και του Λιβάνου, πρόκειται "πράγματι για μια ιστορική ευκαιρία για τον τερματισμό δεκαετιών ελέγχου της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», δήλωσε ο Νταβίντ Μενσέρ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά τη διαδικτυακή ενημέρωση του Τύπου.

Η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, η οποία άρχισε στις 2 Μαρτίου αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη, έχει σκοτώσει περισσότερους από 2.000 ανθρώπους και έχει αναγκάσει 1,2 εκατομμύρια άλλους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι η εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πρέπει να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσινγκτον έχει αντιδράσει τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο κύκλων συνομιλιών.

⁠Οι διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται από το Ιράν και άλλες περιφερειακές χώρες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια εκεχειρία στον Λίβανο «σύντομα», δήλωσε σήμερα ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Ιμπραήμ αλ Μουσαουί στο Ρόιτερς, επισημαίνοντας πως η Τεχεράνη χρησιμοποίησε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης.

«Οι Ιρανοί ασκούν πολύ μεγάλη πίεση σε βάρος των Αμερικανών και έθεσαν τους όρους τους ότι οι Αμερικανοί θα έπρεπε να περιλάβουν τον Λίβανο στην κατάπαυση του πυρός. Εάν δεν το κάνουν, θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό τους του Ορμούζ. Είναι το οικονομικό χαρτί», τόνισε ο Μουσαουί. «Οι Ιρανοί έχουν απευθυνθεί σε διάφορα περιφερειακά και διεθνή μέρη για την επίτευξη αυτού του στόχου», τόνισε.

Ο Μουσαουί απέφυγε να σχολιάσει για το αν η οργάνωση θα συμμορφωθεί στους όρους μιας τέτοιας εκεχειρίας. Νωρίτερα, δύο Λιβανέζοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι είπαν στο Reuters ότι ενημερώθηκαν πως προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για μια εκεχειρία στον Λίβανο, όμως δεν υπεισήλθαν σε λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει ή πόσο θα διαρκέσει.

Και οι δύο αξιωματούχοι ανέφεραν πως είναι πιθανόν η διάρκεια της εκεχειρίας να συνδεθεί με το πόσο θα διαρκέσει μια κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε πως οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια συνομιλιών χθες στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να εργαστεί για μια εκεχειρία στον Λίβανο.