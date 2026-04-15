Στο Πεκίνο ο Λαβρόφ: Η Ρωσία είναι έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε την επίσκεψη που αναμένεται να κάνει στην Κίνα ο Βλαντίμιρ Πούτιν εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα στο Πεκίνο τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, χωρίς μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που θα εξεταστούν. Η Κίνα και η Ρωσία, οικονομικοί και διπλωματικοί εταίροι, αναμένεται να έχουν συνομιλίες κυρίως για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειές του.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ διαβεβαίωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να αντισταθμίσει και να ισοσκελίσει το ενεργειακό έλλειμμα της Κίνας και άλλων χωρών, ιδίως της Ασίας, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ακόμη, επιβεβαίωσε την επίσκεψη που αναμένεται να κάνει στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται έτσι να υποδεχθεί, τον έναν μετά τον άλλον, τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ -η αναβληθείσα επίσκεψή του αναμένεται πλέον να γίνει στα μέσα του Μαΐου- και τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εντάσεων και συγκρούσεων.