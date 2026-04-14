Πολιτική | Διεθνή Νέα

Ρούμπιο: «Ιστορική ευκαιρία» οι πρώτες απευθείας συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρούμπιο: «Ιστορική ευκαιρία» οι πρώτες απευθείας συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου
Μάρκο Ρούμπιο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Στη συνάντηση, που πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρίσταται ο Ισραηλινός πρέσβης Γέσιελ Λάιτερ και η Λιβανέζα ομόλογός του Νάντα Χαμάντεχ Μοαουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα.

O επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε σήμερα τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στο πλαίσιο των πρώτων απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρίσταται ο Ισραηλινός πρέσβης Γέσιελ Λάιτερ και η Λιβανέζα ομόλογός του Νάντα Χαμάντεχ Μοαουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία» αναφερόμενος στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως κατανοούμε ότι εργαζόμαστε αντιμέτωποι με «δεκαετίες ιστορίας και περιπλοκές». Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της Χεζμπολάχ σε αυτήν την περιοχή του κόσμου, ενώ τόνισε πως κάθε δύσκολο θέμα δεν θα επιλυθεί τις επόμενες έξι ώρες, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε να προχωράμε μπροστά και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο.

Ήδη πριν από τη συνάντηση, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, που δεν συμμετέχει, απέρριψε τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καύσιμα: Τι αλλάζει σε βενζίνη και diesel και γιατί οι τιμές παραμένουν εύθραυστες

Μετωπική στη Βουλή με ανοιχτά μέτωπα

Η Fed ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον πλουσιότερο επικεφαλής στην ιστορία της

tags:
Μάρκο Ρούμπιο
Λίβανος
Ισραήλ
Μέση Ανατολή
