ΥΠΕΞ Ισραήλ: «Τίποτα δεν έχει τελειώσει μετά την εκεχειρία με το Ιράν»

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Γκίντεον Σάαρ εκτίμησε σήμερα πως τίποτα δεν έχει «τελειώσει» μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, κρίνοντας πως οι θέσεις τους απέχουν πολύ.

«Τίποτα δεν έχει ακόμη τελειώσει», δήλωσε ο Σάαρ στο τηλεοπτικό δίκτυο 11. «Δεν βλέπω πως είναι πιθανό να συγκεραστούν οι θέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν», συμπλήρωσε.