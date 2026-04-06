Κόστα: Η ΕΕ προτρέπει το Ιράν να αποκαταστήσει την ελευθερία στο Στενό του Ορμούζ

Newsroom
Κόστα: Η ΕΕ προτρέπει το Ιράν να αποκαταστήσει την ελευθερία στο Στενό του Ορμούζ
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καταδικάζοντας τη στόχευση από το Ιράν πολιτικών υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του στην πλατφόρμα «Χ» αναφέρεται στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καταδικάζοντας τη στόχευση από την πλευρά του Ιράν πολιτικών υποδομών και ενεργειακών εγκαταστάσεων και τονίζοντας πως είναι «παράνομη και απαράδεκτη». Παράλληλα προτρέπει το Ιράν να τερματίσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον χωρών της περιοχής και να αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοίας μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αντόνιο Κόστα έχει ως εξής:

«Έπειτα από πέντε εβδομάδες πολέμου στη Μέση Ανατολή, είναι σαφές ότι μόνο μια διπλωματική λύση θα διευθετήσει τα βαθύτερα αίτιά του. Οποιαδήποτε στόχευση πολιτικών υποδομών, δηλαδή ενεργειακών εγκαταστάσεων, είναι παράνομη και απαράδεκτη. Αυτό ισχύει για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και ισχύει παντού. Ο ιρανικός άμαχος πληθυσμός είναι το κύριο θύμα του ιρανικού καθεστώτος. Θα ήταν επίσης το κύριο θύμα μιας διεύρυνσης της στρατιωτικής εκστρατείας. Όπως τόνισα στην πρόσφατη τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτρέπει το Ιράν να τερματίσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον χωρών της περιοχής και να επιτρέψει την αποκατάσταση της πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ. Η κλιμάκωση δεν θα επιφέρει κατάπαυση του πυρός και ειρήνη. Μόνο οι διαπραγματεύσεις θα το κάνουν, δηλαδή οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των οποίων ηγούνται οι περιφερειακοί εταίροι».

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Μητσοτάκης: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027

Fuel Pass: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Η επιδότηση έως 60 ευρώ και η διαδικασία βήμα-βήμα

Νωρίτερα θα καταβληθούν οι συντάξεις Μαΐου - Έως την Μ.Τετάρτη το δώρο Πάσχα

