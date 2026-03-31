WSJ: Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στην Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush, το οποίο θα πλαισιώσει τα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου εναντίον του Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Οι επόμενες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι καθοριστικές», διεμήνυσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, και αυτοί λιγότερες... Σε μόλις έναν μήνα εμείς θέτουμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές», τόνισε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ
Μέση Ανατολή
Πόλεμος
Πιτ Χέγκσεθ
