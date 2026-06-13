Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Ο πληθωρισμός θα αναγκάσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας δεν βλέπει τις πληθωριστικές πιέσεις να υποχωρούν χωρίς παρέμβαση.

Ο πληθωρισμός που εξαπλώνεται σε ολόκληρη την οικονομία θα αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πίτερ Κάζιμιρ.

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας δεν βλέπει τις πληθωριστικές πιέσεις να υποχωρούν χωρίς παρέμβαση και δηλώνει ότι ακόμη και μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν θα επαναφέρει τον πληθωρισμό στο 2% από τη μια μέρα στην άλλη. Παρά την επιβράδυνση της οικονομίας, αυτή παραμένει ανθεκτική, δίνοντας στους αξιωματούχους περιθώριο να δράσουν, ανέφερε.

«Η αποστολή μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Κάζιμιρ την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο Λονδίνο. «Είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε αν η νομισματική πολιτική πρέπει να γίνει περιοριστική. Όμως σίγουρα δεν θα απέκλεια αυτό το ενδεχόμενο, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο οι πληθωριστικές πιέσεις εξαπλώνονται στην οικονομία.»

Οι δηλώσεις αυτές προστίθενται σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό προειδοποιήσεων από αξιωματούχους ότι η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους, η οποία προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οδηγεί σε αυξήσεις τιμών σε ολοένα και περισσότερους τομείς της οικονομίας. Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη έφτασε το 3,2% τον Μάιο, ενώ και οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύθηκαν.

Η EΚΤ αύξησε το επιτόκιο καταθέσεων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, στο 2,25%, την Πέμπτη, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αντέδρασε στις οικονομικές συνέπειες του πολέμου. Πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέφεραν ότι μια ακόμη αύξηση θα μπορούσε να έρθει ήδη από τον Ιούλιο.

Ο Κάζιμιρ απέφυγε να σχολιάσει αν μια απόφαση τον Ιούλιο είναι πιθανή ή αν ο Σεπτέμβριος αποτελεί την πιο προφανή επιλογή, δεδομένου ότι τότε θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία και επικαιροποιημένες προβλέψεις που θα προσφέρουν σαφέστερη εικόνα για την οικονομική κατάσταση του μπλοκ των 21 χωρών.

«Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου - και ιδιαίτερα ο δομικός πληθωρισμός - ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά», είπε. «Ωστόσο, δεν υπάρχει συμφωνία για τον Ιούλιο και, φυσικά, τον Σεπτέμβριο θα έχουμε και πάλι νέες προβολές. Είναι σημαντικό να λαμβάνουμε αποφάσεις σε κάθε συνεδρίαση ξεχωριστά.»

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ τον Ιούνιο έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, θα παραμείνει υψηλότερος από ό,τι προβλεπόταν πριν από τρεις μήνες και πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας τουλάχιστον έως το 2028. Παράλληλα, οι προοπτικές ανάπτυξης για το τρέχον και το επόμενο έτος εμφανίζονται ελαφρώς ασθενέστερες.

«Οι προοπτικές για τον πληθωρισμό έχουν σαφώς επιδεινωθεί από τον Μάρτιο», δήλωσε ο Κάζιμιρ. «Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας διαχέονται σε ολόκληρη την οικονομία. Το βλέπουμε στον δομικό πληθωρισμό και αυτό είναι κάτι επικίνδυνο.»

Πρόσθεσε ότι οι τελευταίες προβλέψεις προϋποθέτουν τρεις αυξήσεις επιτοκίων και επισήμανε ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από τον στόχο μεσοπρόθεσμα. «Οι αποφάσεις μας καθοδηγούνται από τη δέσμευσή μας σε αυτόν τον στόχο», ανέφερε.

Αν και οι μισθολογικές αυξήσεις είναι «υπό έλεγχο» και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν έχουν ακόμη εντοπίσει μεγαλύτερες δευτερογενείς επιπτώσεις, είπε ότι «υποβόσκουν και θα εμφανιστούν».

Ο Κάζιμιρ υποστήριξε ότι το ενεργειακό κόστος θα παραμείνει υψηλό για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι θα επιθυμούσε η ΕΚΤ, ακόμη και σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, καθώς η παραγωγική δυναμικότητα που έχει καταστραφεί θα χρειαστεί χρόνο για να αποκατασταθεί.

«Υπάρχουν ορισμένες σαφείς ενδείξεις ότι οι πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού συσσωρεύονται», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι προβλέψεις της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό «βασίζονται σε σημαντικό βαθμό σε ευνοϊκές επιδράσεις βάσης - και αυτό ενέχει κινδύνους».

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