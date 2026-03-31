Χέγκσεθ: «Καθοριστικές οι επόμενες μέρες για τον πόλεμο στη Μ. Ανατολή»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή έχουν «πλήξει το ηθικό» των ιρανικών δυνάμεων.

Οι επόμενες ημέρες στον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα είναι «καθοριστικές», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός λιποταξιών στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, και αυτοί έχουν λιγότερες... σε μόλις ένα μήνα θέτουμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου. «Το Ιράν το γνωρίζει αυτό, και δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που μπορεί να κάνει στρατιωτικά γι' αυτό», συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου τόνισε επίσης ότι οι συζητήσεις με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου εντείνονται. Αυτές οι συζητήσεις «είναι πολύ πραγματικές, βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι ενεργές και - νομίζω - εντείνονται», σημείωσε.

Χαρακτήρισε τα πισωγυρίσματα στις διαπραγματεύσεις ως μια παραγωγική εξέλιξη.

Ο Αμερικανός υπουργός, επικαλούμενος πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι οι επιθέσεις έχουν πλήξει το ηθικό του ιρανικού στρατού. Αυτό, ισχυρίστηκε, προκάλεσε πολλές λιποταξίες, ελλείψεις βασικού προσωπικού και προκάλεσε απογοήτευση μεταξύ ανώτερων ηγετών. Υποστήριξε ότι όλο και περισσότερα πλοία περνούν από τα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνουν και να καταστρέφουν τις ικανότητες του Ιράν.

Ο Χέγκεθ είπε επίσης ότι επισκέφθηκε αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή το Σάββατο για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Όπως είπε ο υπουργός Άμυνας, «τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός εχθρικών drones και πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν». Ο Κέιν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει «περισσότερους από 11.000 στόχους» τις τελευταίες 30 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ