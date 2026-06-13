Κίνα: Έντονα δυσαρεστημένη με την ενέργεια του Πενταγώνου κατά κορυφαίων κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών

Το Πεκίνο καλεί τις ΗΠΑ να σταματήσουν άμεσα αυτές τις λανθασμένες πρακτικές, διαφορετικά θα ανταποδώσει άμεσα με δυναμικό τρόπο.

Η Κίνα είναι «έντονα δυσαρεστημένη» με την απόφαση των ΗΠΑ να προσθέσουν αρκετές μεγάλες κινεζικές εταιρείες στη λίστα του Πενταγώνου με τις επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, υποστηρίζουν τον κινεζικό στρατό, ανακοίνωσε το Σάββατο το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας εξέφρασε επίσης ανησυχία για την πολυαναμενόμενη επικαιροποίηση της σχετικής λίστας από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ τη Δευτέρα. Στη λίστα περιλαμβάνονται κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Alibaba, η Baidu, καθώς και οι αυτοκινητοβιομηχανίες BYD και NIO.

Αργότερα, οι ΗΠΑ πρόσθεσαν επίσης στη λίστα τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλιακών πάνελ στον κόσμο: την Trina Solar και την JA Solar Technology.

Η λίστα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από τις κορυφαίες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για την ενίσχυση των στρατιωτικών και βιομηχανικών δυνατοτήτων του Πεκίνου, αντανακλώντας τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον για την ασφάλεια εν μέσω του έντονου γεωπολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Κίνα είναι έντονα δυσαρεστημένη και αντιτίθεται σθεναρά σε αυτή την ενέργεια», ανέφερε το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου σε ανακοίνωσή του.

«Η Κίνα καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν άμεσα αυτές τις λανθασμένες πρακτικές, να αποσύρουν αμέσως τα σχετικά μέτρα και να επιστρέψουν στη σωστή πορεία για την οικοδόμηση μιας εποικοδομητικής, στρατηγικής και σταθερής σχέσης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.»

Εάν οι κινεζικές εταιρείες δεν τύχουν δίκαιης μεταχείρισης, ανέφερε το υπουργείο, το Πεκίνο «αναπόφευκτα θα ανταποδώσει με αποφασιστικό και δυναμικό τρόπο».

Η επικαιροποίηση της λίστας από το Πεντάγωνο αντικαθιστά εκείνη των αρχών του 2025 και πραγματοποιείται έναν μήνα μετά τη συνάντηση των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, κατά την οποία διατηρήθηκε μια εύθραυστη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η ενέργεια του Πενταγώνου «αγνόησε τη συναίνεση» που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο ηγετών.

Βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, το αμερικανικό υπ. Άμυνας θα απαγορεύεται να συνάπτει απευθείας συμβάσεις με εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα, ενώ από το 2027 θα περιοριστεί επίσης η δυνατότητα αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών τους μέσω τρίτων προμηθευτών.