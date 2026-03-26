Μαρινάκης για υποκλοπές: «Η αντιπολίτευση θέλει να μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο»

Στο νέο κατώτατο μισθό, τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, τις υποκλοπές αλλά και τη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Mega.

Αναφερόμενος στην αύξηση του κατώτατου μισθού τόνισε: «Μέσα σε 6-7 δύσκολα χρόνια έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Κάποιος με τον κατώτατο μισθό παίρνει 270 ευρώ παραπάνω το μήνα. Η χώρα κατατάσσεται 12η στις χώρες που έχουν κατώτατο μισθό και ευνοεί και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και το επίδομα μητρότητας».

«Υπάρχει κόσμος που θα δει μία ακόμα βελτίωση στις απολαβές του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το τι συμβαίνει σε κάθε κράτος ως προς την τσέπη των πολιτών το αποτυπώνει ο δείκτης ατομικής κατανάλωσης. Εκεί η Ελλάδα είναι στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, πάνω από 5 κράτη» πρόσθεσε.

Πρόσθεσε πως το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να μηδενίζουμε, καθώς η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 570.000 νέες δουλειές. Σημείωσε ότι εκείνοι που νοικιάζουν ή είναι στα χαμηλά εισοδήματα, περνάνε πιο δύσκολα. «570.000 εξ αυτών βρήκαν δουλειά αυτά τα χρόνια. Το να ισοπεδώνουμε δεν βοηθάει σε κάτι. Το δεύτερο πολιτικό συμπέρασμα αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, είναι ότι η αντιπολίτευση πράττει την εξής αντίφαση. Καταγγέλλει τα έσοδα που προκύπτουν από μειώσεις φόρων και ταυτόχρονα ζητάει παραπάνω. Πώς μας καταγγέλλουν που δημιουργούμε συνθήκες για παραπάνω έσοδα και ταυτόχρονα να ζητάνε παραπάνω;» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης είπε, επίσης, ότι την Ελλάδα την βρίσκει ακόμα μία παγκόσμια κρίση σε καλύτερη κατάσταση από ότι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο που δουλεύουμε ως κράτος», ανέφερε για το ενδεχόμενο έλλειψης αποθεμάτων στα καύσιμα. «Μακάρι οι όποιες κινήσεις να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση. Η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και πιστεύει ότι αυτή είναι η σωστή οδός», συμπλήρωσε.

«Η αντιπολίτευση θέλει να μετατρέψει τη χώρα σε απέραντο δικαστήριο»

Για τις υποκλοπές και τη νέα δήλωση του κ. Ντίλιαν ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Ο συγκεκριμένος κύριος θυμίζω ότι είναι καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση δικονομικά του κατηγορούμενου στην κατ έφεση δίκη, η οποία θα διεξαχθεί όταν προσδιοριστεί ο δεύτερος βαθμός. Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο οποίος έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και έχει τη θέση του κατηγορούμενου σε δεύτερο βαθμό, έχει τους ισχυρισμούς που έχει. Αυτή τη στιγμή, αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν διατυπωθεί ενώπιον των δικαστηρίων. Θα διατυπωθούν όταν έρθει η ώρα, εκείνοι που θεωρεί εκείνος, ως ισχυρισμούς, θα διατυπωθούν στο δικαστήριο. Το δικαστήριο δεν θα το κάνουμε ούτε εδώ, ούτε στη Βουλή, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό παράθυρο. Τι έχει πει μέχρι τώρα η Δικαιοσύνη; Η Δικαιοσύνη μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο έχει πει ότι δεν υπάρχει ευθύνη κρατικού λειτουργού και παρέπεμψε τους τέσσερις αυτούς ιδιώτες να δικαστούν σε πρώτο βαθμό, όπου και καταδικάστηκαν. Βλέπω μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης και ειδικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης -και θα πω και το λόγο που πιστεύω ότι γίνεται αυτό- να υιοθετήσει τους ισχυρισμούς ενός προσώπου που είναι κατηγορούμενος και έχει κάθε δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και όταν έρθει η ώρα της δίκης έχουν αξία αυτά που θα πει ενώπιον του δικαστηρίου, ως θέσφατα- και να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο.



Αυτό θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί; Γιατί οι δίκες, κύριε Ευαγγελάτο, δεν γίνονται οπουδήποτε αλλού πέραν της Δικαιοσύνης.Και άκουσα σήμερα τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Μίλησε για ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Πράγματι… Ζητά έρευνα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο ερευνά η δικαιοσύνη και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο. Επειδή έθεσε και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζητήματα εθνικής ασφάλειας και δεν ήταν και ο μόνος. Καταρχάς η υπόθεση αυτή τοποθετείται χρονικά τέσσερα χρόνια πριν.

Προφανώς και δεν υπάρχουν (ζητήματα ασφαλείας). Θα σας πω κάτι. Το γεγονός ότι υπήρξε μια ξεκάθαρη αστοχία και στο νομικό πλαίσιο και αναγνωρίστηκε πριν από τέσσερα χρόνια από τον πρωθυπουργό και δεν αναγνωρίστηκε απλά. Πέραν όλων των ενεργειών, των παραιτήσεων οι οποίες έγιναν, προβήκαμε άμεσα σε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου άμεσα και μάλιστα πολύ αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο από αυτό που κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Έγιναν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και δεν το αναγνωρίζουν μόνο αυτό τα κυβερνητικά στελέχη, αυτό δεν λέει και κάτι. Η ίδια η Ευρώπη το αναγνωρίζει. Η ίδια η Κομισιόν το αναγνωρίζει στις ετήσιες εκθέσεις της για το κράτος δικαίου και πριν από λίγες εβδομάδες -περίμεναν τη συζήτηση στο Στρασβούργο, στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να το κάνουν σημαία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης- και ο επίτροπος που εκπροσώπησε την ευρωπαϊκή επιτροπή αλλά και ο προεδρεύων της συνεδρίασης αναγνώρισαν το γεγονός ότι η Ελλάδα ως κράτος έχει συμμορφωθεί σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις. Αυτό γιατί το λέω; Γιατί το να μετατρέπουμε μια σοβαρή συζήτηση, κάτι το οποίο συνέβη πριν απο κάποια χρόνια και ερευνά η δικαιοσύνη σε μια συνολική καταδίκη της χώρας μας για ζητήματα ασφαλείας, μιας χώρας που είναι πολύ πιο ισχυρή, πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο θωρακισμένη στα θέματα αυτά -θυμίζω ότι είμαστε η κυβέρνηση που διαχειρίστηκε μια υβριδική απειλή στον Έβρο και μια σειρά από προεκτάσεις παγκόσμιων κρίσεων που φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι η Ελλάδα είναι σε άλλο επίπεδο ασφαλείας. Μην γενικεύουμε λοιπόν το θέμα, μην παίζουμε, μην παίζουμε στα ζάρια και μην παίζουμε με έναν τρόπο που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα των συζητήσεων».

Για αλλαγή νομοθεσίας

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν νόμοι για καταδικασμένους σε υποθέσεις υποκλοπών δήλωσε πως «δεν υπάρχει τέτοιο θέμα» και πως «αυτά κυκλοφορούν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις».

Συμπλήρωσε ότι «δεν μπορούν την προγραμματική πολιτική αντιπαράθεση», αναφερόμενος στην αντιπολίτευση. «Η αντιπολίτευση δεν έχει ένα πρόγραμμα στο χαρτί, τότε το γυρίζει στα δικαστικά, δεν τα υποτιμώ, αλλά δεν είναι δουλειά κανενός κόμματος να αναλάβει χρέη δικαστή ή εισαγγελέα», πρόσθεσε.

Για την υπόθεση των Τεμπών ανέφερε πως «δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό των ανθρώπων που θα ζήσουν ξανά αυτή την τραγωδία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως μιλάμε για μία εκ των δύο μεγαλύτερων αιθουσών και δεν είναι θέμα μεγέθους αιθούσης. «Πρέπει να γίνουν κάποιες προσαρμογές. Δεν υπήρξε πρόβλεψη να προηγηθούν οι κατηγορούμενοι, οι συνήγοροι και στη συνέχεια οι συγγενείς. Να γίνει καλύτερη οργάνωση. Θεωρώ ότι θα υπάρξει. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να δώσει απαντήσεις. Οι δίκες αυτές θέλουν νηφαλιότητα, ψυχραιμία για να δοθούν απαντήσεις», υπογράμμισε.