Πώς κινήθηκαν τα αποτελέσματα της Vodafone Ελλάδος το οικονομικό έτος 2025/2026

Πάνω από το 1 δισ. ευρώ ο τζίρος, ισχυρή άνοδος στη λειτουργική κερδοφορία - Συνεχίστηκε η στροφή στα συμβόλαια κινητής, απέδωσαν τα έργα ICT.

Με ενισχυμένη καθαρή λειτουργική κερδοφορία και διατήρηση εσόδων στα ίδια επίπεδα έκλεισε το τρέχον οικονομικό έτος (2025-2026) για την Vodafone Ελλάδος, την πρώτη χρονιά του εγχώριου ομίλου με τον Αχιλλέα Κανάρη στο τιμόνι του. Η ενίσχυση προήλθε τόσο από τα έργα ICT όσο και από την αύξηση της διείσδυσης των συμβολαίων κινητής κατά 10,5% η οποία συνδυάστηκε με ανάπτυξη στο ARPU.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η βρετανική μητρική, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.060 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας οριακή μείωση κατά -0,7%. Ωστόσο το προσαρμοσμένο EBITDAaL έφτασε τα 196 εκατ. ευρώ και καταγράφηκε ενισχυμένο κατά +24,8%.

Πώς κινήθηκαν σταθερή και κινητή

Στην περίπτωση της κινητής το τελευταίο τρίμηνο οι πελάτες κινητής μειώθηκαν κατά 8% φτάνοντας τις 3.931 από 4.272 το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους, με την εταιρεία να αποδίδει την μείωση στον εξορθολογισμό της βάσης προπληρωμένων συνδέσεων (prepaid).

Το ποσοστό των συμβολαίων ωστόσο παρέμεινε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, διατηρούμενο πάνω από 50%. Να θυμίσουμε ότι η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία κατάφερε για πρώτη φορά το τρέχον οικονομικό έτος να ενισχύσει τη συνδρομητική βάση των συμβολαίων της πάνω από το 50%, με το τελευταίο τρίμηνο μάλιστα το ποσοστό αυτό να φτάνει στο 54,5%, παρότι απώλεσε 46.000 συμβόλαια.

Στον αντίποδα οι ευρυζωνικοί πελάτες σταθερής παρουσίασαν ελαφρά μείωση φτάνοντας τις 903 χιλιάδες το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους έναντι 917.000 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Όσον αφορά στη χρήση mobile data για ακόμα μια χρονιά η αύξηση ήταν εντυπωσιακή φτάνοντας το +32%, υποστηριζόμενη από την επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου κινητής της Vodafone.

Επενδύσεων συνέχεια

Σημειωτέον ότι οι επενδύσεις του τηλεπικοινωνιακού ομίλου το τρέχον οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου συνεχίστηκαν και άγγιξαν τα 0,25 δισ. ευρώ, βελτιώνοντας τόσο την κάλυψη, όσο και τις επιδόσεις σε σταθερή και κινητή. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G της Vodafone ανήλθε στο 96% (από 94%), ενώ η κάλυψη FTTH ξεπέρασε τα 550.000 σπίτια κι επιχειρήσεις. Ωστόσο η εταιρεία δεν έχει ακόμα λανσάρει υπηρεσίες 5G SA, κάτι που αναμένεται να γίνει μετά το καλοκαίρι του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

Το τρέχον έτος αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση στο μέσο έσοδο ανά χρήστη (ARPU) το οποίο ενισχύθηκε κατά 8,1% φτάνοντας στα 10,7 ευρώ.

Όπως είχε αναφέρει και ο επικεφαλής της Vodafone, Αχιλλέας Κανάρης στο παρελθόν, η Vodafone Ελλάδας στοχεύει σε μια πιο ποιοτική, κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, με ισχυρή λειτουργική απόδοση, βελτιωμένη σύνθεση πελατειακής βάσης και πιο γερά θεμέλια για την επόμενη φάση εξέλιξής της.