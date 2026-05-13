Tax & Labour | Εργασιακά

Προσλήψεις σε Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Στρασβούργο με αρχικό μισθό €6.863 - Πώς να κάνετε αίτηση

Αγγελική Μαρίνου
Ο βασικός μισθός των νέων υπαλλήλων (επίπεδο AD7) φτάνει έως και τα 6.863 ευρώ τον μήνα, ενώ αν συνυπολογίσει κανείς και τα επιδόματα (οικογενειακά, εξωτερικού, κ.λπ.), μπορεί να ξεπεράσει τα 7.600 - 8.600 ευρώ.

Γενικό διαγωνισμό για την κατάρτιση πινάκων επιτυχόντων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλάβουν 782 νέους διοικητικούς υπαλλήλους προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Η προκήρυξη της EPSO αφορά τέσσερις τομείς, ενώ οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν από αυτούς:

  • Τομέας Υποδομών ΤΠΕ: 204 θέσεις
  • Τομέας Διαχείρισης έργων ΤΠΕ: 228 θέσεις
  • Τομέας Υπολογιστικού νέφους και δικτύων: 166 θέσεις
  • Τομέας Επιστήμης δεδομένων: 184 θέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός μισθός των νέων υπαλλήλων (επίπεδο AD7) φτάνει έως και τα 6.863 ευρώ τον μήνα, ενώ αν συνυπολογίσει κανείς και τα επιδόματα (οικογενειακά, εξωτερικού, κ.λπ.), μπορεί να ξεπεράσει τα 7.600 - 8.600 ευρώ (μεικτά).

Για να είναι επιλέξιμοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/ πτυχίο σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς των 4 αντικειμένων και να διαθέτουν τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική πείρα η οποία να έχει αποκτηθεί μετά το πτυχίο. Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει να μιλούν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • υποβολή αίτησης,
  • δοκιμασίες κατανόησης, δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με τον τομέα του διαγωνισμού και σύνταξη ελεύθερου κειμένου για θέματα της ΕΕ (με ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία 10/20),
  • βαθμολόγηση των δοκιμασιών και έλεγχος επιλεξιμότητας,
  • κατάρτιση των πινάκων επιτυχόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (https://eu-careers.europa.eu/el/open-competition-permanent-staff) και να την υποβάλουν έως τις 10 Ιουνίου 2026 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

