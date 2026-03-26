Κεραμέως: Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένα ακόμη βήμα προς τη διεύρυνση του εισοδήματος των πολιτών

Από τον Απρίλιο 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 880 € από 650 € το 2019, μια αύξηση της τάξης του 35,4%. Την ίδια στιγμή, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.500 €

Για τη θετική επίδραση της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού στις τριετίες, στα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και στα επιδόματα μίλησε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο της παρουσίασης των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού. Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026 σηματοδοτεί μια ακόμη παρέμβαση ενίσχυσης των εισοδημάτων, με άμεσο αντίκτυπο σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και ευρύτερες επιδράσεις στην αγορά εργασίας.

Επιχειρηματολογώντας για το ύψος του νέου κατώτατου μισθού, η κα Κεραμέως τόνισε πως η προτεινόμενη αύξηση στα 920 ευρώ (4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους (€910 – €924) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, διασφαλίζοντας ισορροπία. Ανέφερε δε πως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επιτρέπει την αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος η αβεβαιότητα για το 2026 λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση Ανατολή, ενέργεια) επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων, σύμφωνα με την υπουργό.

Από τον Απρίλιο 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 880 € από 650 € το 2019, μια αύξηση της τάξης του 35,4%. Στόχος είναι έως το 2027 ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 950 €. Την ίδια στιγμή, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.500 €.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από την 1η Απριλίου 2026 «μεταφράζεται» ως εξής:

Υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης: από 880 € σε 920 € (αύξηση 4,55%).

Ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών: από 39,30 € σε 41,09 € (αύξηση 4,55%).

Προσαύξηση των μισθολογικών κλιμακίων του Δημοσίου κατά 40 €, μετά την αύξηση των 30 € το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 € το 2024.

Για έναν εργαζόμενο κάτω των 25 ετών:

- Οι καθαρές μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 797 €

- Η καθαρή μηνιαία αύξηση ανέρχεται σε 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

- Η καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί) διαμορφώνεται στα 756 €.

Για έναν εργαζόμενο από 26 έως 30 ετών:

- Οι καθαρές μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 781 €

- Η καθαρή μηνιαία αύξηση ανέρχεται σε 38 € (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

- Η καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί) διαμορφώνεται στα 529€.

To καθαρό όφελος των εργαζομένων με τριετίες, διαμορφώνεται ως εξής:

Από το 2028, ο κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμόζεται βάσει μαθηματικού τύπου, όπως συμβαίνει ήδη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γαλλία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο).