Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εντάσσεται στον MSCI Greece - Τι έδειξε η νέα προσομοίωση του οίκου για τις ελληνικές μετοχές

Ο MSCI Greece Standard θα αποτελείται από το κλείσιμο της 29ης Μαΐου από εννέα μετοχές. Ποιες αλλαγές έδειξε η νέα προσομοίωση του οίκου.

Στη σύνθεση του MSCI Greece Standard προστίθεται η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο οίκος. Για τον σκοπό αυτό, η μετοχή θα αφαιρεθεί από τον MSCI Greece Small Cap. Από τον συγκεκριμένο δείκτη θα αφαιρεθεί και η Cenergy, στη σύνθεση του οποίου θα προστεθεί ο τίτλος της CrediaBank. Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης, ο MSCI Greece Standard θα αποτελείται από το κλείσιμο της 29ης Μαΐου από εννέα μετοχές, έναντι οκτώ προηγουμένως.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η αναπροσαρμογή των σταθμίσεων στον δείκτη, όπου το προηγούμενο δίμηνο καταγράφηκαν σημαντικές ανακατατάξεις. Τον Απρίλιο συμμετείχαν στον MSCI Greece η ΕΤΕ με 25,07% (από 23,27% τον Φεβρουάριο και 26,16% τον Μάρτιο), η Eurobank με 20,11% (από 19,64% τον Φεβρουάριο και 19,71% τον Μάρτιο), η Πειραιώς με 19,01% (από 17,75% τον Φεβρουάριο και 17,68% τον Μάρτιο) και η Alpha Bank με 11,84% (από 15,89% τον Φεβρουάριο και 11,69% τον Μάρτιο).

Στα μη τραπεζικά blue chips, η στάθμιση της ΔΕΗ διαμορφώθηκε στο 7,15% (από 6,78% τον Φεβρουάριο και 7,54% τον Μάρτιο), του ΟΤΕ στο 6,31% (από 5,49% και 6,00% αντίστοιχα), της Jumbo στο 5,70% (από 5,51% και 5,71%) και της Allwyn στο 4,81% (από 5,68% και 5,51%).

Τι έδειξε η προσομοίωση

Η MSCI δημοσίευσε επίσης μια νέα προσομοίωση, για το πώς θα κατατάσσονταν οι μετοχές που απαρτίζουν σήμερα τον δείκτη MSCI Greece IMI, εάν αξιολογούνταν με τα κριτήρια των ανεπτυγμένων αγορών.

Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, που σήμερα κατηγοριοποιούνται ως large caps, στην προσομοίωση εμφανίζονται ως mid caps, κατηγορία στην οποία παραμένουν η Τρ. Πειραιώς, η Alpha Bank, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ.

Οι Jumbo και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατηγοριοποιούνται ως small caps (από mid), ενώ η Allwyn, αν και κατατάσσεται σήμερα ως mid cap, εμφανίζεται εκτός δείκτη στη συγκεκριμένη προσομοίωση. Αντίθετα, η Cenergy, που δεν περιλαμβάνεται σήμερα στον δείκτη, κατηγοριοποιείται στα small caps.

Στην κατηγορία των small caps θα παρέμεναν, στο σενάριο της προσομοίωσης, οι Motor Oil, Optima, Τιτάν, Helleniq Energy, Intralot, ΔΑΑ, Viohalco, Credia, Aktor, Aegean, ΕΥΔΑΠ, Lamda Development, Σαράντης, ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ και Autohellas.