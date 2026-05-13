ΔΕΗ: Στο επίκεντρο η ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ και το νέο επενδυτικό άλμα

Η ΔΕΗ συνδέει τα ισχυρά αποτελέσματα του α’ τριμήνου με τη μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ. έως το 2030.

Με τη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των τελευταίων ετών να μπαίνει στην τελική ευθεία, η ΔΕΗ επιχειρεί να συνδέσει τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου με το μεγάλο σχέδιο μετασχηματισμού έως το 2030. ΑΠΕ, δίκτυα, διεθνής επέκταση αλλά και επενδύσεις σε data centers και τεχνητή νοημοσύνη συνθέτουν το νέο επενδυτικό αφήγημα του ομίλου, την ώρα που η αγορά στρέφει το βλέμμα της στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το πρώτο τρίμηνο του 2026 έρχονται να ενισχύσουν την εικόνα ότι ο όμιλος κινείται εντός τροχιάς για την επίτευξη τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων του, με σημείο αναφοράς το Στρατηγικό Σχέδιο έως το 2030. Παράλληλα, η διοίκηση επιχειρεί να «δέσει» την ισχυρή λειτουργική επίδοση με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ, η οποία θεωρείται κομβική για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου των 24 δισ. ευρώ που έχει παρουσιάσει για την επόμενη πενταετία.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων προς τους αναλυτές, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, χαρακτήρισε το πρώτο τρίμηνο ως ιδιαίτερα ισχυρό, με τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) να φτάνουν τα 0,7 δισ. ευρώ έναντι 0,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα 0,2 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν κοντά στα 500 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα του τριμήνου, το 82% κατευθύνθηκε σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ευέλικτης παραγωγής και ενίσχυσης των δικτύων διανομής. Σε γεωγραφικό επίπεδο, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με ποσοστό 72%, ενώ η Ρουμανία απορρόφησε το 23% και το υπόλοιπο 5% διοχετεύθηκε στις άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Καθοριστική συμβολή στα αποτελέσματα είχαν η αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στην Ελλάδα και οι ισχυρές επιδόσεις των αιολικών μονάδων στη Ρουμανία. Η συνολική παραγωγή του ομίλου αυξήθηκε στις 6,5 TWh το πρώτο τρίμηνο του 2026 από 5,6 TWh ένα χρόνο πριν, ενώ το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα ενισχύθηκε σημαντικά, φτάνοντας τις 3,6 TWh και το 56% του συνολικού «καλαθιού» παραγωγής, έναντι 1,5 TWh και 27% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Στα 7,2 GW το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ

Η ενίσχυση της πράσινης παραγωγής συνδέεται άμεσα με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της ΔΕΗ, το οποίο αυξήθηκε κατά 1 GW μέσα σε έναν χρόνο και πλέον φτάνει τα 7,2 GW εγκατεστημένης ισχύος. Οι ΑΠΕ αντιστοιχούν πλέον στο 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του ομίλου.

Ο κ. Στάσσης σημείωσε ότι η ίδια δυναμική αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με βασικό στήριγμα το pipeline έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 6,7 GW που βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, από έργα υπό κατασκευή έως έργα ώριμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ΔΕΗ έχει ήδη εξασφαλίσει περίπου το 74% του στόχου που έχει θέσει για το 2030, δηλαδή την ανάπτυξη 20,1 GW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία. Το χαρτοφυλάκιο αυτό χαρακτηρίζεται από έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση, κάτι που -όπως επισημάνθηκε - λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι στους κινδύνους της πράσινης μετάβασης, περιορίζοντας τις επιπτώσεις πιθανών καθυστερήσεων ή ακυρώσεων έργων σε επιμέρους αγορές.

Την ίδια στιγμή, το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ προβλέπει επιθετική επέκταση όχι μόνο στις ΑΠΕ και στα δίκτυα, αλλά και σε νέους τομείς τεχνολογίας και data centers, με την επιχείρηση να εξετάζει επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και hyperscale υποδομές στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, η ΔΕΗ βρίσκεται σε συζητήσεις με μεγάλους διεθνείς hyperscalers για το AI giga data center στην Κοζάνη, το οποίο θεωρείται ένα από τα projects που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της ΑΜΚ.

Η μάχη της λιανικής και η στόχευση σε πιο ισχυρό πελατολόγιο

Στο μέτωπο της λιανικής ρεύματος, η διοίκηση της ΔΕΗ έδωσε έμφαση στην ανθεκτικότητα και στην προσέλκυση πελατών με μεγαλύτερη αξία για τον ομιλο, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία.

Όπως ανέφερε ο κ. Στάσσης, η ελληνική αγορά έχει πλέον ωριμάσει σημαντικά και η στρατηγική της ΔΕΗ δεν επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στη διατήρηση μεριδίων «με κάθε κόστος», αλλά στη διαμόρφωση ενός πελατολογίου που θα δημιουργεί υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η εμπορική πολιτική του ομίλου προσαρμόζεται, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει μικρότερα μερίδια αγοράς αλλά μεγαλύτερη κερδοφορία και ποιότητα πελατών.

Το χρονοδιάγραμμα για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ, την οποία η διοίκηση της ΔΕΗ αντιμετωπίζει ως βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, στόχος είναι η ανάδειξη της ΔΕΗ σε κορυφαίο ενεργειακό όμιλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στο «νούμερο ένα utility» της περιοχής έως το 2030.

Η αγορά αντιμετωπίζει την ΑΜΚ όχι ως μια απλή κεφαλαιακή ενίσχυση, αλλά ως τη χρηματοδοτική βάση ενός πολυετούς σχεδίου μετασχηματισμού της επιχείρησης. Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για επενδύσεις στις βασικές γεωγραφικές αγορές της ΔΕΗ, για περαιτέρω διεθνή επέκταση, αλλά και για είσοδο σε στρατηγικούς τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.

Το ελληνικό Δημόσιο έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του στο 33,4%, ενώ συμμετοχή έως 1,2 δισ. ευρώ έχει εκφράσει και η CVC Capital. Παράλληλα, η διαδικασία προβλέπει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, ενώ θα λειτουργήσει και μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους.

Η διαδικασία αναμένεται να εισέλθει στην τελική ευθεία μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών να τοποθετείται χρονικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πιθανότατα στις 19 ή 20 Μαΐου. Το βιβλίο θα παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες και ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τα τέλη του μήνα.

Το ενδιαφέρον της Fibergrid για το φάσμα

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο επικεφαλής της ΔΕΗ αναφέρθηκε και στη συμμετοχή της θυγατρικής Fibergrid στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για την επαναδιάθεση φάσματος στις ζώνες των 900 και 1.800 MHz. Όπως διευκρίνισε, η Fibergrid εξετάζει τη δυνατότητα ανάπτυξης ασύρματων λύσεων συμπληρωματικά προς το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι και τις επιχειρήσεις (FTTH) που ήδη αναπτύσσει, χωρίς ωστόσο να σχεδιάζει είσοδο στην αγορά κινητής τηλεφωνίας.