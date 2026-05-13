McDonald’s: Από το πρώτο εστιατόριο το 1991 στο Σύνταγμα στο νέο concept καταστημάτων

Η McDonald’s συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Τα επόμενα σχέδια.

Το ημερολόγιο έγραφε 1991 όταν η αμερικανική McDonald’s άνοιγε το πρώτο της εστιατόριο στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Αθήνας, στο Σύνταγμα.

Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Όπως και η γνωστή αλυσίδα εστιατορίων αρκετές περιπέτειες.

Φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πιο γνωστά brands στη χώρα και διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στην εγχώρια αγορά της εστίασης.

Νέο κατάστημα, νέο concept

Πριν από λίγες ώρες εγκαινιάστηκε ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα εστιατόρια McDonald’s στην Ευρώπη.

Το νέο εστιατόριο βρίσκεται στο Food Area του 3ου ορόφου του The Mall Athens, αποτελεί επένδυση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ και δημιουργεί 60 νέες θέσεις εργασίας.

Τον σχεδιασμό του νέου εστιατορίου υπογράφει το διεθνούς φήμης γραφείο Landini Associates, με έδρα το Σίδνεϋ, παρουσιάζοντας μια αναβαθμισμένη εκδοχή του interior design concept «Project Ray», με σύγχρονη λειτουργικότητα και μοναδικά ψηφιακά χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Managing Director της Premier Capital Hellas, Vladimir Janevski, το εστιατόριο στο The Mall Athens είναι το δεύτερο παγκοσμίως που ακολουθεί τις επιταγές του νέου concept, μετά το flagship εστιατόριο «Mood Engine» στο Χονγκ Κονγκ, ενώ και τα δύο αντλούν έμπνευση από τα κεντρικά γραφεία της McDonald’s στο Σικάγο.

Το νέο εστιατόριο ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή ψηφιακή οθόνη 65 τ.μ., η οποία προσαρμόζεται στις διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Παράλληλα, πρόκειται για το μοναδικό εστιατόριο McDonald’s στην Ελλάδα με επιγραφή στα ελληνικά, μια επιλογή που τιμά το όνομα «ΜΑΚ», ενώ έχει τη δυνατότητα να σερβίρει έως και 1.400 burgers την ώρα.

Το επόμενο εστιατόριο που θα υιοθετήσει το νέο concept σχεδιάζεται να ανοίξει στη Θεσσαλονίκη στα μέσα του καλοκαιριού, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 θα ανακαινιστεί το ιστορικό κατάστημα του Συντάγματος.

Η χρονιά - σταθμός το 2011 και τα 33 καταστήματα

Από τα εγκαίνια του πρώτου εστιατορίου στο Σύνταγμα, το 1991, η McDonald’s προσαρμόζεται διαρκώς στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Σήμερα υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, ενώ περισσότερα από 26 εκατομμύρια burgers πωλούνται ετησίως.

Από το 2011, όταν η Premier Capital plc ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, έχουν επενδυθεί πάνω από 53 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου, το οποίο αυξήθηκε από 18 εστιατόρια σε 33 σήμερα, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν από 19 εκατ. ευρώ σε 109 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, η Premier Capital Hellas απασχολεί περισσότερους από 1.600 εργαζομένους και υποδέχεται πάνω από 11 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.