GPS στα φορτηγά και x-rays στα λιμάνια: Πώς θα εντοπίζει η ΑΑΔΕ το λαθρεμπόριο

Δορυφορική παρακολούθηση φορτηγών και κοντέινερ. Ποια λιμάνια και τελωνεία αποκτούν το νέο Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων. Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι.

Το νέο σύστημα παρακολούθησης φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση GPS, καμερών, x-rays και αυτοματοποιημένων ελεγκτικών μηχανισμών ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, με στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, το Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων εγκαθίσταται σε 24 τελωνεία και σημεία τελωνειακού ελέγχου, μετατρέποντας συνοριακούς σταθμούς και λιμάνια σε ζώνες διαρκούς ψηφιακής επιτήρησης.

Το επιχειρησιακό σχέδιο καλύπτει τις βασικές χερσαίες πύλες εισόδου της χώρας, από την Κακαβιά και την Κρυσταλλοπηγή έως τους Ευζώνους, τον Προμαχώνα και τις Καστανιές, όπου καταγράφεται υψηλή διακίνηση εμπορευμάτων και επαγγελματικών οχημάτων. Παράλληλα, το σύστημα επεκτείνεται στα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Ηγουμενίτσα, αλλά και σε κομβικές νησιωτικές πύλες όπως το Ηράκλειο, η Κως, η Μυτιλήνη και η Χίος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις ελεύθερες ζώνες εμπορίου και στις λιμενικές εγκαταστάσεις υψηλής εμπορευματικής δραστηριότητας, όπως η Ελεύθερη Ζώνη του ΟΛΠ και η ΣΕΠ Α.Ε. στον Πειραιά, καθώς και οι ελεύθερες ζώνες Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

Το νέο σύστημα θα λειτουργεί σε πλήρη διασύνδεση με προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, αξιοποιώντας σταθερά και κινητά x-rays τύπου Backscatter, κινητές μονάδες ελέγχου με κάμερες αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων, ηλεκτρονικά συστήματα εισόδου - εξόδου και αυτοματοποιημένες μπάρες διέλευσης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιείται αυτόματη καταγραφή και φωτογράφιση των διερχόμενων οχημάτων, αναγνώριση ταξιδιωτικών εγγράφων και συνεχής εντοπισμός φορτηγών και κοντέινερ μέσω δορυφορικής παρακολούθησης.

GPS στα φορτηγά και κοντέινερ

Σε οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στη χώρα θα τοποθετούνται GPS Trackers, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαδρομή και την κυκλοφορία τους εντός της χώρας. Η εικόνα όλων των κινήσεων θα συγκεντρώνεται σε Κεντρικό Επιχειρησιακό Θάλαμο, από όπου θα γίνεται η ιχνηλάτηση και ο συντονισμός των ελέγχων, ενισχύοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις ύποπτων διακινήσεων.

Με την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος «Hellenic Digital Borders», ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ θα διαθέτει 220 κάμερες CCTV, 310 κάμερες αναγνώρισης πινακίδων, 16 σταθερά και 6 κινητά x-rays, 282 μπάρες διέλευσης, 29 συστήματα ζύγισης, αλλά και περισσότερες από 10.500 συσκευές GPS για την παρακολούθηση φορτίων και εξοπλισμού.

Το νέο ψηφιακό οπλοστάσιο συμπληρώνεται από 19 τοπικά κέντρα ελέγχου, ειδικά οχήματα επιχειρήσεων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών εγγράφων και ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης πρόσβασης. Την πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων θα έχουν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της ΑΑΔΕ, με αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της τελωνειακής συμμόρφωσης και την καταπολέμηση των κυκλωμάτων λαθρεμπορίου.