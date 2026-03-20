To Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα στη νότια Συρία για να υπερασπιστεί τους δρούζους

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως στοχοθέτησε γενικό αρχηγείο στη Νότια Συρία ως απάντηση στα χθεσινά γεγονότα όπου άμαχοι Δρούζοι δέχθηκαν επίθεση στην Σουέινα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας έπληξε «υποδομές του συριακού καθεστώτος» στη νότια Συρία, προκειμένου να υπερασπιστεί τη μειονότητα των δρούζων, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

«Σήμερα το βράδυ ο Τσαχάλ στοχοθέτησε γενικό αρχηγείο και στρατόπεδα του συριακού καθεστώτος στη νότια Συρία. Επρόκειτο για απάντηση στα χθεσινά γεγονότα, στη διάρκεια των οποίων άμαχοι δρούζοι δέχθηκαν επίθεση στην επαρχία Σουέινα», εξήγησε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του, στην οποία δεν διευκρίνισε την ακριβή φύση των χθεσινών γεγονότων.

⭕️In response to yesterday’s events in which Druze civilians were attacked, the IDF struck a command center and weapons in military compounds belonging to the Syrian regime in southern Syria.



The IDF will not tolerate harm towards the Druze population in Syria and will continue… — Israel Defense Forces (@IDF) March 20, 2026

Παράλληλα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι «δεν θα επιτρέψουν στους δρούζους στη Συρία να γίνουν στόχος και θα συνεχίσουν να φροντίζουν για την προστασία τους». Σημείωσαν εξάλλου ότι «συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης στη νότια Συρία».

Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί από τις 28 Φεβρουαρίου σε έναν κύκλο βίας, ο οποίος ξέσπασε μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής.

Η Τεχεράνη ήταν μία από τους βασικούς υποστηρικτές του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, τον οποίο ανέτρεψε ο ισλαμιστικός συνασπισμός ο οποίος βρίσκεται τώρα στην εξουσία στη Συρία και είναι εχθρικός προς το Ιράν και το συμμαχικό του σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ.

Οι δρούζοι είναι μια αραβόφωνη μειονότητα του ισλάμ που ζει σε κάποιες περιοχές της Συρίας, του βόρειου Ισραήλ, του Λιβάνου και των Υψιπέδων του Γκολάν τα οποία έχει καταλάβει το Ισραήλ.

Το Ισραήλ διατηρεί στενούς δεσμούς με τους δρούζους της Συρίας, οι οποίοι συγκρούονται συχνά με σουνιτικές φυλές βεδουίνων και τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις. Το 2025 το Ισραήλ, όπου ζουν περισσότεροι από 150.000 δρούζοι, επενέβη στη νότια Συρία βομβαρδίζοντας τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις προκειμένου να υπερασπιστεί τη μειονότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ