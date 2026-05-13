ΧΑ: Διελκυστίνδα τραπεζικών – βιομηχανικών blue chips

Μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος. Δεύτερη ημέρα πιέσεων στις τράπεζες, πλην της Optima. Η Metlen στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap.

Μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου, σε στενό εύρος διακύμανσης 23 μονάδων περίπου, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε την Τετάρτη σχεδόν αμετάβλητος, αν και σε οριακά θετικό έδαφος. Οι κινήσεις των επενδυτών ήταν επιλεκτικές, με τις τράπεζες να δέχονται πιέσεις για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, και το αγοραστικό ενδιαφέρον να διοχετεύεται κυρίως σε μη τραπεζικά blue chips.

Σε γενικές γραμμές η αγορά έδειξε να τηρεί στάση αναμονής, σε μια συνεδρίαση σχετικά αποδυναμωμένου τζίρου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, στη χθεσινοβραδινή αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI που φέρνει την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη σύνθεση του MSCI Greece, αλλά και στην προαιρετική δημόσια πρόταση της Dai Nippon Printing για την AustriaCard.

Εκτός συνόρων, αναμένονται αύριο τα αποτελέσματα της συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Κινέζο ομόλογό του, αν και χωρίς ιδιαίτερο και άμεσο ενδιαφέρον για τις αγορές. Από την άλλη, προκαλούν ανησυχία οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που προειδοποίησε ότι το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα είναι ελλειμματικό για φέτος, για πρώτη φορά από το 2021-2022. Ο Οργανισμός υπολογίζει ότι οι σωρευτικές απώλειες έχουν ξεπεράσει το 1 δισ. βαρέλια, και εκτιμά ότι ακόμη και στο βασικό σενάριο της σταδιακής αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας μέσω Ορμούζ από το γ’ τρίμηνο, η προσφορά θα αργήσει να ανακάμψει, διατηρώντας την αγορά σε έλλειμμα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, η UBS προειδοποίησε ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται κοντά σε χαμηλά 10ετίας και συνεχίζουν να μειώνονται, κάτι που σε ορισμένες περιοχές του κόσμου μπορεί να οδηγήσει σε αγορές πανικού (panic buying).

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.267,45 μονάδες με οριακή άνοδο 0,05%. Ο δείκτης των τραπεζών, παρά τα κέρδη 0,88% στην έναρξη των συναλλαγών, υποχρεώθηκε σε απώλειες 0,95% στις 2.558,20 μονάδες.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η τρίτη διαδοχική άνοδος για την Optima (+2,01% στα 9,88 ευρώ), η οποία εντός της εβδομάδας μετράει συνολικά κέρδη 8,64%. Με οριακά θετικό πρόσημο ακολούθησε η Alpha Bank, που στην τελευταία ώρα της συνεδρίασης κινήθηκε νευρικά μεταξύ 3,51 και 3,60 ευρώ. Στον αντίποδα βρέθηκε η Eurobank με απώλειες 2,53%, η ΕΤΕ έκλεισε με απώλειες 1,37% στα 14,08 ευρώ, ενώ Τρ. Πειραιώς και Τρ. Κύπρου σημείωσαν μικρές απώλειες 0,28% και 0,21% αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,6:1 με 76 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 48 σε αρνητικό και 25 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 255,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 10,56 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Μικτή εικόνα στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 5,61% της Metlen στα 39,50 ευρώ, η οποία βρέθηκε ενδοσυνεδριακά να ενισχύεται έως και άνω του 6%. Ακολούθησε η ElvalHalcor με κέρδη 4,25% στα 5,15 ευρώ, και η ΔΕΗ ενισχυμένη 2,18% στα 20,16 ευρώ, γράφοντας νέο υψηλό τριμήνου με τζίρο 29,98 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν οι μετοχές των Allwyn και Helleniq Energy με άνοδο 1,70% και 1,32% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι ΕΥΔΑΠ (+0,98%), Cenergy (+0,87%), Jumbo (+0,56%), Aktor (+0,55%) και ΟΤΕ (+0,44%). Αμετάβλητη στα 6,08 ευρώ ολοκλήρωσε η Lamda Development.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, βρέθηκαν οι Motor Oil και Τιτάν με απώλειες 3,30% και 1,84% αντίστοιχα, Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,59%), Viohalco (-1,10%), Σαράντης (-0,93%), ΔΑΑ (-0,89%), Aegean (-0,70%) και Coca-Cola HBC (-0,10%).