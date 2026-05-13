Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις με φόντο τις αναταράξεις στην Βρετανία

Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Τετάρτη, ανακάμπτοντας από τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, με τις αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων να υποχωρούν καθώς ο Κιρ Στάρμερ αψήφησε τις εκκλήσεις να παραιτηθεί από το αξίωμά του.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με 0,66% υψηλότερα στις 610,63 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και τα μεγάλα χρηματιστήρια σε θετικό έδαφος.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 0,61% στις 24.101 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο κέρδισε 0,58% στις 10.325 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ανέβηκε 0,35% και τις 8.007 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε κέρδη 1% στις 49.480 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κινήθηκε στο +0,46% στις 17.654 μονάδες.

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως gilts, σημείωσαν διψήφια κέρδη την Τρίτη, καθώς οι πολιτικές πιέσεις στον Στάρμερ δημιούργησαν αβεβαιότητα για την δημοσιονομική σταθερότητα της Βρετανίας, ωστόσο σήμερα περιορίστηκαν μετά από αναφορές ότι ο αντίπαλος του πρωθυπουργού για την ηγεσία, Γουές Στρίτινγκ, ετοιμάζεται να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Υγείας.

Μέχρι τις 4:35 μ.μ. στο Λονδίνο, η απόδοση του 2ετούς βρετανικού ομολόγου μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, ενώ αυτή των μακροπρόθεσμων ομολόγων μειώθηκε μεταξύ 3 και 4 μονάδων βάσης.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Siemens ενισχύθηκε 0,83% παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 2,03 δισ. ευρώ για το α' τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις, και ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 6 δισ. ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας.

Οι επενδυτές έχουν επίσης στραμμένοι την προσοχή τους στις εξελίξεις από την σημαντική συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζικου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, όπου αναμένεται να συζητηθούν το εμπόριο και ο πόλεμος στο Ιράν.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ από τότε που ο ίδιος ο Τραμπ πραγματοποίησε το ταξίδι αυτό τον Νοέμβριο του 2017. Ο Τραμπ θα συνοδεύεται από περισσότερους από 15 διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους μεγάλων αμερικανικών εταιρειών. Μεταξύ άλλων, στην αποστολή μετέχουν ο Ίλον Μασκ των Tesla/SpaceX, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Λάρι Φινκ της Blackrock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citi, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sacks, η Ντάινα Πάουελ Μακόρμικ της Meta, o Κριστιάνο Έιμον της Qualcomm και οι επικεφαλής εταιρειών όπως οι Blackstone, Boeing, Cargill, GE ⁠Aerospace, Mastercard και Visa.