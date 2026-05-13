Πούτιν: «Η Ρωσία θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τις πυρηνικές της δυνάμεις»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εκσυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της και να αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα τα οποία θα είναι σε θέση να ξεπεράσουν όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά αμυντικά συστήματα, μετέδωσαν τα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε χθες ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη να αναπτύξει έως το τέλος του τρέχοντος έτους τον νέο πύραυλο Sarmat που θα μπορεί να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή και να πλήττει στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.