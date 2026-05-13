Κεραμέως: Πάνω από 50 προτάσεις κοινωνικών εταίρων έγιναν αποδεκτές για την ισότητα αμοιβών

Νέα σύσκεψη με τους επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων συγκάλεσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου που έχει εκκινήσει για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου σχετικά με την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία (Ευρωπαϊκής Οδηγία 2023/970).

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν βελτιωτικές προτάσεις που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων, οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του επικείμενου νομοσχεδίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η κα Κεραμέως έχει ενσωματώσει, στο υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου, πάνω από 50 προτάσεις που έχουν καταθέσει οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι, εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών.

Υπενθυμίζεται ότι για την επίτευξη του στόχου που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2023/970 εισάγονται συγκεκριμένοι κανόνες διαφάνειας σε τρία επίπεδα:

1. Κατά τη συνέντευξη και τη διαδικασία πρόσληψης

2. Κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ιδίως ως προς το δικαίωμα πρόσβασης του εργαζομένου σε μισθολογικά στοιχεία και

3. Ως προς την υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις αμοιβές.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων για:

• ⁠ ⁠μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών

• ⁠ ⁠μισθολογικό χάσμα στα bonus

• ⁠ ⁠διάμεσο μισθολογικό χάσμα

• ⁠ ⁠μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων.

Αν τα στοιχεία δείξουν ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% και δεν υπάρχει αντικειμενική εξήγηση, ο εργοδότης υποχρεούται να διορθώσει τη διαφορά αναμορφώνοντας την μισθολογική δομή της επιχείρησης.

Πριν από την πρόσληψη:

• Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν τον υποψήφιο για το εύρος της αμοιβής με κάθε πρόσφορο μέσο πριν από την συνέντευξη.

• Παράλληλα, απαγορεύεται να ζητούν πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν τα εξής βασικά δικαιώματα:

• να γνωρίζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία καθορίζεται ο μισθός τους και η μισθολογική τους εξέλιξη,

• να γνωστοποιούν το μισθό τους για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαφύλαξη της ίσης αμοιβής καθώς η Οδηγία απαγορεύει ρητά συμβατικούς όρους που επιβάλλουν μισθολογική μυστικότητα.

Είχε προηγηθεί στις 24 Μαρτίου από την Πρόεδρο της Επιτροπής, καθηγήτρια Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου η κατάθεση του πορίσματος της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Εργασίας, για το εν λόγω νομοσχέδιο.

Στη συνέχεια, η Υπουργός, κατά πάγια πρακτική της, απέστειλε το πόρισμα στους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους καλώντας τους σε διαβούλευση προκειμένου να υποβάλουν τις δικές τους προτάσεις.

Η κα Κεραμέως θα καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε διάλογο επί του νομοσχεδίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Βαργιάμης, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Παράσχης και η Γενική Διευθύντρια του ΣΒΕ Βίκυ Λοΐζου.