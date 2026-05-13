Orilina Properties: Έναρξη προγράμματος αγοράς έως 700.000 ιδίων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Orilina Properties, σε συνέχεια της από 12ης Μαΐου 2026 Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, με την οποία θεσπίσθηκε το Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας και καθορίστηκαν οι όροι αυτού (του Προγράμματος) και, σε συνέχεια, της σχετικής δοθείσας, προς τούτο, εξουσιοδότησης, περί περαιτέρω ρύθμισης κάθε επιμέρους θέματος και λεπτομέρειας για την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος, αποφάσισε, οι αγορές των Ίδιων μετοχών να πραγματοποιηθούν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E., τηρουμένων των όρων του Προγράμματος, που θεσπίστηκε και δη:

1. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το όριο των 700.000 μετοχών, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό λιγότερο από το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο Νόμος (που σήμερα αντιστοιχεί σε 15.390.810 μετοχές). Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα γίνουν, σύμφωνα με τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις των άρθρων 49 και 50 Ν. 4548/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και συγκεκριμένα:

• Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

• Η απόκτηση μετοχών και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018.

• Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως.

• Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές αυτές.

Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας,

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές προσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων,

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην αύξηση αυτή.

2. Το Πρόγραμμα θα ισχύει για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, αρχόμενο από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.