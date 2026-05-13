Η Γερουσία απέρριψε και πάλι την πρόταση αποχώρησης των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε οριακά σήμερα ένα ψήφισμα που διέταζε την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων που εμπλέκονται στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων αρνήθηκε να περιορίσει τις στρατιωτικές εξουσίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το κείμενο, που ήταν παρόμοιο με άλλα ψηφίσματα που είχαν υποβάλει οι Δημοκρατικοί τις τελευταίες εβδομάδες, έλαβε 49 ψήφους υπέρ (μεταξύ αυτών ήταν και τρεις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές) και 50 κατά.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου η Ρεπουμπλικανή Λάιζα Μαρκόουσκι ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του στρατού από τη σύγκρουση με το Ιράν. «Πιστεύαμε ότι θα είχαμε πιο ξεκάθαρη εικόνα από την κυβέρνηση, σχετικά με το πού βρισκόμαστε (στον πόλεμο), αλλά δεν έγινε αυτό», είπε η ίδια στο μέσο ενημέρωσης Punchbowl News, μετά την ψηφοφορία.

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει την αρμοδιότητα να κηρύξει πόλεμο. Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώσουν την υπεροχή της νομοθετικής εξουσίας έναντι της εκτελεστικής –που εκπροσωπείται από τον Τραμπ– στο θέμα αυτό.

Ο νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να ξεκινήσει εχθροπραξίες για να απαντήσει σε μια επικείμενη απειλή, όμως απαιτεί να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Ο Τραμπ αγνόησε την προθεσμία, που έληξε στις αρχές Μαΐου, εκτιμώντας ότι λόγω της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ο πόλεμος τελείωσε. Οι Δημοκρατικοί ωστόσο αμφισβητούν αυτό το επιχείρημα και απαντούν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στην περιοχή και εμπλέκονται στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές δήλωναν ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών, θα ζητούσαν από την εκτελεστική εξουσία να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου. Όμως σήμερα μόνο τρία μέλη της πλειοψηφίας συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς.

«Πολλοί συνάδελφοί μας αισθάνονται άβολα με τη σημερινή στάση τους, αλλά αισθάνονται επίσης άβολα με την ιδέα να τα βάλουν με τον Τραμπ» είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ, ο εισηγητής της πρότασης.

Για τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Τιμ Κέιν, οι Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοί του «θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να ψηφίσουν την επόμενη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη». Όπως είπε, οι Δημοκρατικοί «θα οργανώνουν ψηφοφορία για το θέμα αυτό κάθε εβδομάδα, μέχρι να πει η Γερουσία ότι δεν πρέπει να βρισκόμαστε σε πόλεμο» και «αυτή η μέρα θα έλθει σύντομα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ