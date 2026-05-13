Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Αραγτσί ζητά την άμεση απελευθέρωση των τεσσάρων Ιρανών που συνελήφθησαν στο Κουβέιτ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Αραγτσί ζητά την άμεση απελευθέρωση των τεσσάρων Ιρανών που συνελήφθησαν στο Κουβέιτ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέκρινε το Κουβέιτ για την «παράνομη» επίθεση σε ιρανικό σκάφος και τη σύλληψη τεσσάτων Ιρανών στον Περσικό Κόλπο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί επέκρινε το Κουβέιτ για την «παράνομη» επίθεση σε ιρανικό σκάφος και τη σύλληψη τεσσάτων Ιρανών στον Περσικό Κόλπο, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη απαιτεί την άμεση απελευθέρωσή τους και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες Τρίτη (12/05) από το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, η Τεχεράνη καταδίκασε τη σύλληψη των τεσσάρων Ιρανών στο Κουβέιτ που φέρονται να «ομολόγησαν» ότι είναι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, υποστηρίζοντας ότι κατά την εκτέλεση περιπολίας εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω προβλήματος στο σύστημα πλοήγησης.

Παράλληλα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους ισχυρισμούς του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε «εχθρικές ενέργειες» εναντίον της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακό μπλόκο ΑΑΔΕ σε σύνορα και λιμάνια: GPS, κάμερες κατά του λαθρεμπορίου

Οι δεσμοί της Credia - Το νέο στοίχημα του Μαρινάκη - Η σταθερή τηλεφωνία και η ΔΕΗ

O Τσίπρας στη ζυγαριά του Μαξίμου - Επέκταση των ΣΣΕ και αντιπολιτευτική σιγή - Μήνυμα Γιούνκερ στο γαλάζιο Συνέδριο

tags:
Ιράν
Κουβέιτ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider