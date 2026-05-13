Η Σλοβακία κλείνει τα σύνορά της με την Ουκρανία

Οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα το κλείσιμο των συνόρων της Σλοβακίας με την Ουκρανία για λόγους ασφαλείας, μετά τον σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό της ουκρανικής πόλης Ούζγκοραν.

Η πόλη βρίσκεται κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

«Για λόγους ασφαλείας, όλα τα συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία κλείνουν (...) μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε η τελωνειακή αρχή της Σλοβακίας σε ανακοίνωσή της προς τα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

