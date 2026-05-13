Παραπλανητική η μείωση βάρους της σοκολάτας Milka σύμφωνα με γερμανικό δικαστήριο

Η Mondelez παραπλάνησε τους αγοραστές μειώνοντας την ποσότητα στις σοκολάτες χωρίς να τροποποιήσει σημαντικά τη συσκευασία, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Γερμανικό δικαστήριο απεφάνθη την Τετάρτη ότι ο αμερικανικός κολοσσός τροφίμων Mondelez παραπλάνησε τους αγοραστές μειώνοντας την ποσότητα στις σοκολατένιες μπάρες Milka από 100 γραμμάρια σε 90 γραμμάρια χωρίς να τροποποιήσει σημαντικά τη συσκευασία, υποστηρίζοντας την αγωγή που άσκησε οργάνωση καταναλωτών.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, υπάρχει ανακολουθία όσο αφορά την «οπτική προσδοκία» που μεταδίδεται στους καταναλωτές από την γνώριμη εδώ και χρόνια συσκευασία του προϊόντος, με το πραγματικό καθαρό βάρος του περιεχομένου, το οποίο μειώθηκε στις αρχές του 2025.

Το δικαστήριο αναφέρει ότι μια «κατανοητή και ευδιάκριτη ειδοποίηση» θα έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στη συσκευασία για να αποφευχθεί η σύγχυση. Όπως σημειώνει, η ειδοποίηση θα ήταν απαραίτητη για τουλάχιστον μια περίοδο τεσσάρων μηνών μετά τη μείωση της ποσότητας, ώστε να μπορέσουν οι καταναλωτές να λάβουν υπόψη την αλλαγή.

Η απόφαση δεν είναι οριστική, με τον εναγόμενο να έχει ένα μήνα για να ασκήσει έφεση στο δικαστήριο.

«Λαμβάνουμε υπόψη και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη σημερινή δικαστική απόφαση και τώρα εξετάζουμε λεπτομερώς τη συλλογιστική του δικαστηρίου», δήλωσε εκπρόσωπος της Mondelez στο Reuters.

Η εταιρεία παραγωγής Oreo δήλωσε ότι είχε προσαρμόσει το βάρος ορισμένων από τις μπάρες Milka πέρυσι για να συνεχίσει να παρέχει στους καταναλωτές το αναμενόμενο ποιοτικό πρότυπο σε ένα περιβάλλον που είναι «πιο περίπλοκο και ασταθές από ποτέ».