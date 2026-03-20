Στις φλόγες για 21η ημέρα η Μέση Ανατολή: Νέοι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη, εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Tο Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, με drones να πλήττουν διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία κι άλλα δύο στο Κουβέιτ

Την 21η ημέρα πολέμου μετρά η Μέση Ανατολή, με τα εκατέρωθεν πλήγματα σε Ιράν, Ισραήλ και χώρες του Κόλπου να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι αντιαεροπορικές άμυνές τους ενεργοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με πυραύλους, ενώ η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τουλάχιστον επτά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Επίσης στον Κόλπο, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανέφερε ότι θραύσματα κατά τη διάρκεια «ιρανικής επίθεσης» προκάλεσαν πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας. Η πυρκαγιά ελέγχθηκε, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρησε για να «αντιμετωπίσει εχθρικό πύραυλο και απειλές drones», ενώ το υπουργείο Εσωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναφέρθηκε σε «απειλή» εξαιτίας εκτοξεύσεων «πυραύλων». Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο με ανακοινωθέντα του περί «αναχαίτισης και καταστροφής» έξι drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι άλλου ενός στο βόρειο.

Χθες Πέμπτη το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο, με drones να πλήττουν διυλιστήριο στη Σαουδική Αραβία κι άλλα δύο στο Κουβέιτ, την επομένη πλήγματος που προκάλεσε μεγάλο ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στο Κατάρ, σε αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου Νότια Παρς, το οποίο μοιράζονται η Τεχεράνη και η Ντόχα.

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι «αποδεκατίζεται», ενώ πύραυλοι και drones συνεχίζουν να στοχοποιούν κράτη του Κόλπου.

«Κερδίζουμε και το Ιράν αποδεκατίζεται», τόνισε χθες Πέμπτη ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει πλέον «τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο», ούτε «να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους».

«Νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι φαντάζεται ο κόσμος», πρόσθεσε χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Την 21η ημέρα του πολέμου, οι δηλώσεις αυτές φάνηκαν να καθησυχάζουν τις αγορές. Στη Γουόλ Στριτ το χρηματιστήριο έκλεισε με μικρή πτώση και οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν ελαφριά μείωση στις ασιατικές αγορές, με την τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να υποχωρεί περί τα 107 δολάρια.

Στα μέτωπα αυτού του πολέμου, που έχει γίνει περιφερειακός, τα πλήγματα συνεχίζονται σήμερα, ημέρα του Νορούζ, του περσικού νέου έτους, και του Έιντ αλ Φιτρ στη Σαουδική Αραβία και στις περισσότερες μουσουλμανικές χώρες. Στο Ιράν, χώρα όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι σιίτες, η γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του μήνα της νηστείας του Ραμαζανιού έχει οριστεί για αύριο Σάββατο.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Εκρήξεις ακούστηκαν στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ για νέες ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και την ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού στην πόλη, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο τις τελευταίες ώρες για τρεις ομοβροντίες πυραύλων, με τις πιο πρόσφατες λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ακόμη μια περίπου 10 λεπτά πριν από τις 03:00.

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) δεν έκανε λόγο για θύματα. Η ισραηλινή αστυνομία αναφέρθηκε σε ζημιές σε διάφορες τοποθεσίες. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, θραύσμα έπεσε στην πόλη Χάιφα και σε εκπαιδευτικό ίδρυμα σε προάστιό της. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο του Κουβέιτ εξαιτίας επιδρομής drones

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο της δημόσιας επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, εξαιτίας επιδρομής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

«Το διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι, που ανήκει στην Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου του Κουβέιτ (KNPC), έγινε νωρίς σήμερα το πρωί στόχος εχθρικών επιθέσεων με drones, οι οποίες προκάλεσαν πυρκαγιές σε κάποιες από τις μονάδες του», σύμφωνα με το πρακτορείο, έπειτα από μια επίθεση την προηγουμένη σ' αυτή την υποδομή που είχε και πάλι προκαλέσει πυρκαγιά.

Σε αντίποινα για την κοινή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές χωρών του Κόλπου.

Η σημερινή επίθεση στο διυλιστήριο Μίνα Αλ-Αχμάντι δεν προκάλεσε θύματα, όμως επέφερε το κλείσιμο μονάδων της εγκατάστασης, ενώ οι πυροσβέστες καταβάλλουν προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά, σύμφωνα με το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ