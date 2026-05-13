«Καμπανάκι» Ρεν (ΕΚΤ) για «σημάδια» στασιμοπληθωριστικού σοκ στην Ευρωζώνη

Ο Όλι Ρεν προειδοποιεί ότι τα στοιχεία σηματοδοτούν την έναρξη της σταγφλάτωσης ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν και της ανόδου των τιμών της ενέργειας.

Προειδοποίηση για έναρξη μιας περιόδου στασιμόπληθωρισμού, ως συνέπεια του πολέμου στο Ιράν και της ανόδου των τιμών της ενέργειας, απηύθυνε ο Όλι Ρεν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επικαλούμενος τα στοιχεία από την οικονομία της Ευρωζώνης,

«Τα πρώτα σημάδια ήταν ήδη ορατά στα στατιστικά στοιχεία, όταν η ανάπτυξη στην ζώνη του ευρώ το πρώτο τρίμηνο ήταν ελαφρώς θετική και ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3%», δήλωσε ο επικεφαλής της φινλανδικής κεντρικής τράπεζας την Τετάρτη σε ομιλία του σύμφωνα με το Bloomberg.

Ενώ τόνισε ότι το τρέχον σοκ «δεν είναι τόσο μεγάλο» όσο το τελευταίο ράλι τιμών το 2022, ανέφερε ότι πλέον πλησιάζουμε ένα «λιγότερο ευνοϊκό σενάριο, τουλάχιστον για τις τιμές του πετρελαίου».

«Σήμερα βιώνουμε για άλλη μια φορά μια εξωτερική διαταραχή των τιμών που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη μεταβλητότητα των ενεργειακών αγορών», δήλωσε ξεχωριστά στη Σόφια ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Ράντεφ.

Ο Σλοβένος ομόλογός του, Πρίμοζ Ντόλεντς, συμφώνησε ότι οι διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας έχουν προς το παρόν περιορισμένες επιπτώσεις στην οικονομία, ενώ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό ενδέχεται να ανεβάσουν ταχύτητα.

«Οι ευρύτερες επιπτώσεις του τρέχοντος περιβάλλοντος ενδέχεται να γίνουν εμφανείς αργότερα, καθώς οι κίνδυνοι από την αύξηση των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών στις παγκόσμιες αγορές θα μπορούσαν σταδιακά να μεταφραστούν σε υψηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών», υπογράμμισε.

Ο Εσθονός τραπεζίτης, Μάντις Μούλερ, του οποίου η θητεία λήγει τον επόμενο μήνα, υποβάθμισε την πιθανότητα στασιμοπληθωρισμού, αλλά εξήγησε ότι απαιτείται ταχεία επίλυση των ζητημάτων που αφορούν τον πόλεμο στο Ιράν, προκειμένου να αποφευχθεί η αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής.

Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής στη Φρανκφούρτη δεν έχουν προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων, καθώς αναμένουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις τιμές σε όλο το φάσμα της οικονομίας.