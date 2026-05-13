Βρετανία: Έρευνα στον Νάιτζελ Φαράζ για μη δηλωμένο δώρο αξίας 5 εκατ. λιρών

Το κόμμα Reform UK ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την εποπτική αρχή του βρετανικού κοινοβουλίου έπειτα από τις πληροφορίες ότι ο ηγέτης του, ο Νάιτζελ Φαράζ, ερευνάται για πιθανή παραβίαση των κανόνων της δεοντολογίας αφού αποδέχθηκε δώρο αξίας 5 εκατομμυρίων λιρών χωρίς να το δηλώσει.

Το ακροδεξιό λαϊκιστικό Reform UK αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στις τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης στην Αγγλία, ανακοίνωσε βρίσκεται σε επικοινωνία με την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων για το θέμα, αλλά δεν υπήρξε παραβίαση κανόνων.

«(Ο Φαράζ) υπήρξε πάντα σαφής ότι επρόκειτο για προσωπικό, άνευ όρων δώρο και δεν παραβιάστηκε κανένας κανόνας», δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος.

Αντίπαλα πολιτικά κόμματα είχαν κατηγορήσει τον Απρίλιο τον Φαράζ ότι παραβίασε τους κανόνες επειδή δεν δήλωσε τη δωρεά. Σύμφωνα με τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, οι βουλευτές πρέπει να δηλώνουν οποιεσδήποτε δωρεές έλαβαν κατά το έτος πριν από τις εκλογές, μέσα σε έναν μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Ο Φαράζ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η δωρεά από τον επενδυτή κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν προοριζόταν για την προσωπική του ασφάλεια, έγινε πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις εθνικές εκλογές του 2024 και, κατά συνέπεια, δεν αποτελούσε πολιτική δωρεά.

Το γραφείο της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Το Reform UK προηγείται στις δημοσκοπήσεις από τις αρχές του περασμένου έτους, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξημένο έλεγχο των πηγών χρηματοδότησής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ