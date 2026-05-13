Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Πλήρως νόμιμη και έγκυρη η διαδικασία για τον «Λογαριασμό Προνομίων»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εθνική Τράπεζα: Πλήρως νόμιμη και έγκυρη η διαδικασία για τον «Λογαριασμό Προνομίων»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στο δημοσίευμα της ΕΚΠΟΙΖΩ που αφορά τη δικαστική αντιδικία για τον «Λογαριασμό Προνομίων» τοποθετήθηκε επίσημα η Εθνική Τράπεζα.

Στο δημοσίευμα της ΕΚΠΟΙΖΩ που αφορά τη δικαστική αντιδικία για τον «Λογαριασμό Προνομίων» τοποθετήθηκε επίσημα η Εθνική Τράπεζα, κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση του περιεχομένου της πρόσφατης δικαστικής απόφασης και επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τα βασικά σημεία της υπόθεσης προς το συναλλακτικό κοινό.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ως πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμών μέσω του μηχανισμού δικαιώματος εναντίωσης (opt-out), δικαιώνοντας ουσιαστικά την Εθνική Τράπεζα στο βασικό σκέλος της αγωγής που είχε καταθέσει η ΕΚΠΟΙΖΩ.

Η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται, επίσης, στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα οφέλη που παρέχει ο σχετικός «Λογαριασμός Προνομίων» της Εθνικής Τράπεζας, και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση με παροχές που προσφέρονται δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών και πελατών της, όπως σημειώνει η ανακοίνωση.

Η Εθνική Τράπεζα θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της απόφασης κατά το σκέλος που είναι
άμεσα εκτελεστή. Παράλληλα, και κατά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, θα ασκήσει το δικαίωμα της έφεσης ως προς τα επιμέρους σκέλη της απόφασης, όπου θεωρεί ότι η κρίση του Δικαστηρίου είναι εσφαλμένη.

Η Εθνική Τράπεζα, με προσήλωση στις αξίες της, συνεχίζει να σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν την καθημερινή τραπεζική εμπειρία των πελατών της, με γνώμονα τη διαφάνεια, την ποιότητα της εξυπηρέτησης και τη δημιουργία πραγματικής αξίας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ψηφιακό μπλόκο ΑΑΔΕ σε σύνορα και λιμάνια: GPS, κάμερες κατά του λαθρεμπορίου

Οι δεσμοί της Credia - Το νέο στοίχημα του Μαρινάκη - Η σταθερή τηλεφωνία και η ΔΕΗ

O Τσίπρας στη ζυγαριά του Μαξίμου - Επέκταση των ΣΣΕ και αντιπολιτευτική σιγή - Μήνυμα Γιούνκερ στο γαλάζιο Συνέδριο

tags:
Εθνική Τράπεζα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider