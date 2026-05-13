Ζελένκσι: Δεν είναι τυχαίο ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 800 drones την ημέρα επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον «800 drones» εναντίον της Ουκρανίας, σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον «800 drones» εναντίον της Ουκρανίας, σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμπληρώνοντας πως ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε πως δεν θεωρεί τυχαίο το γεγονός ότι οι επιθέσεις συνέπεσαν χρονικά με την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. «Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι μια από τις πιο μαζικές και παρατεταμένες ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας σημειώθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφθανε στην Κίνα για μια επίσκεψη από την οποία αναμένονται πολλά», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επεσήμανε εξάλλου ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως περιοχές της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, καλώντας για άλλη μια φορά τους συμμάχους «να ασκήσουν πραγματική πίεση» στη Μόσχα προκειμένου να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ