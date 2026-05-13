ΟΟΣΑ: «Χρυσή» η Ελλάδα στην αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών

Πολύ καλή επίδοση κατέγραψε η χώρα μας και για το σύνολο του 2025, ξεπερνώντας και πάλι τον μέσο όρο των κρατών μελών του Οργανισμού

Την πρωτιά όσον αφορά την αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατέκτησε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

«Μοχλός» της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον ΟΟΣΑ να σημειώνει πως ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, ενώ στο σύνολο των χωρών μελών του Οργανισμού η αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών κινήθηκε μόλις στο 0,7%.

Μάλιστα, η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανά κλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα, που ανακοινώθηκαν στην περσινή ΔΕΘ και ενεργοποιήθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους. Ακόμα μεγαλύτερες ελαφρύνσεις προβλέπονται για οικογένειες με παιδιά και νέους εργαζόμενους.

Συνολικά στις χώρες του G7, δηλαδή στις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως, η βελόνα μετά βίας κινήθηκε, με την αύξηση να ανέρχεται μόλις στο 0,1%. Το κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και στη Γερμανία παρέμεινε στάσιμο, ενώ σε τέσσερις χώρες το εισόδημα υποχώρησε. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ιταλία, όπου η πτώση έφτασε στο -0,9% και η Γαλλία, όπου παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του -0,2%.