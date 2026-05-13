Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): «Η διασύνδεση αποτελεί μέρος του μέλλοντος της Ευρώπης»

Την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας ανέδειξε ο Ιωάννης Μάργαρης, αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε ρυθμιστικό. επίπεδο.

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe - Building an interconnected and safe regional energy system», που διοργάνωσε στην Αθήνα η Καθημερινή και οι Financial Times, ο κ. Μάργαρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην Ευρώπη δεν έχουμε λύσει ακόμη την εξήγηση του πώς μπορούμε να χτίσουμε καλύτερα και ισχυρά». γεωπολιτικές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής καταδεικνύουν την ανάγκη λήψης μέτρων για το ενεργειακό μέλλον της ηπείρου.

Όπως είπε, παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στις διασυνδέσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που αφορούν το πολιτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και την κοινωνική αποδοχή των έργων. «Πρέπει να πάμε πίσω στην κοινωνία και να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία είναι με το πλευρό μας», σημειώνει, εξηγώντας ότι αρκετά έργα έχουν καθυστερήσει ή «παγώσει» λόγω αντιδράσεων τοπικών κοινωνιών και δυσκολιών στην αδειοδότηση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Ρυθμιστικές Αρχές θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να μην μπορούν να παρέχουν τα σωστά κίνητρα στους επενδυτές.

«Τα δίκτυα είναι μέσο ασφάλειας και σταθερότητας των τιμών»

Ο κ. Ο Μάργαρης στάθηκε ιδιαίτερα στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΑΔΜΗΕ, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία δέκα χρόνια ο οργανισμός έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες διασυνδέσεις, ενώ διαθέτει πλέον σημαντική τεχνογνωσία σε σύνθετα έργα υποδομών.

«Έχουμε τους όρους και την τεχνολογία. Έχουμε καταφέρει να διασυνδέσουμε τουλάχιστον τα μισά ελληνικά νησιά και έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα μπροστά μας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή συγκυρία αποτελεί ευκαιρία ώστε η Ελλάδα και η Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν τα δίκτυα ως «μέσο ασφάλειας» και ως εργαλείο διατήρησης των τιμών σε βιώσιμα επίπεδα.

«Η ανάλυση κόστους- οφέλους υποστηρίζει εννέα στις δέκα φορές τη δημιουργία διασυνδέσεων, όχι μόνο από οικονομική άποψη αλλά και λόγω όλων των άλλων πλεονεκτημάτων που προκύπτουν», προσέθεσε.

Ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια σημειώνοντας ότι η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ελλείψεις στις ενεργειακές υποδομές για ιστορικούς λόγους. Όπως είπε, η χώρα επιχειρεί να συντονιστεί με τους βόρειους εταίρους της προκειμένου να ενισχυθεί συνολικά η περιφερειακή διασύνδεση.

Αισιοδοξία για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής ενέργειας διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ο κ. Μάργαρης είπε ότι χθες (Τρίτη) πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Κύπρο και ελήφθη απόφαση να υποβληθεί επίσημο αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όπως σημείωσε, η χρηματοδότηση αυτή θα ενισχύσει σημαντικά την ανθεκτικότητα του έργου, ενώ η ΑΔΜΗΕ διαθέτει ήδη την εμπειρία για την υλοποίηση τόσο απαιτητικών υποθαλάσσιων διασυνδέσεων.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις. ευρώ, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τον Ιίο.

«Ο λόγος είναι γιατί θέλουμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση όλων αυτών των μεγάλων διασυνδέσεων που έχουμε αναλάβει, με τα Δωδεκάνησα και άλλα απομακρυσμένα νησιά», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, ο οργανισμός έχει ήδη επενδύσει 4,5 δις. ευρώ τα τελευταία χρόνια και μέσω της αύξησης κεφαλαίου φιλοδοξεί να φτάσει συνολικά τα 7 δις. ευρώ έως το 2034.

Παρά τις γεωπολιτικές δυσκολίες, ο κ. Μάργαρης εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον των μεγάλων ενεργειακών έργων της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ παραμένει έργο στρατηγικής σημασίας, στο οποίο ο ΑΔΜΗΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένος.

Στη συζήτηση που συντόνισε η ανταποκρίτρια των Financial Tlimes, Ρέιτσελ Μίλαρντ συμμετείχαν επίσης, ο Αριστοφάνης Στεφάτος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, ο Γιώργος Σάτλας, μέλος του εποπτικού συμβουλίου του ICGB AD, και ο Γιάννης Καρύδας, διευθύνων σύμβουλος ΑΠΕ. Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ