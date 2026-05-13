Δένδιας: «Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι αναπόσταστο κομμάτι της ταυτότητας της Ελλάδας»

Μήνυμα ενότητας, ισότητας και κοινής εθνικής μνήμης από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Έλληνες μουσουλμάνους στρατιώτες.

Μήνυμα ενότητας και ισότητας όλων των Ελλήνων πολιτών απέναντι στην πατρίδα, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από το ορεινό μειονοτικό χωριό Ωραίον, του δήμου Μύκης στην Ξάνθη, όπου κάθε χρόνο η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Έλληνες μουσουλμάνους στρατιώτες, που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι η πρώτη φορά που υπουργός Εθνικής Άμυνας τιμάει με την παρουσία του την εκδήλωση μνήμης των περίπου 65 Ελλήνων μουσουλμάνων στρατιωτών, που στη διάρκεια του Β' ΠΠ πολέμησαν σε διάφορες περιοχές της ελληνική επικράτειας και έχασαν τη ζωή τους.

Ο κ. Δένδιας, στην ομιλία του στην κεντρική πλατεία του ορεινού οικισμού, τόνισε πως η ελληνική πολιτεία τιμάει σήμερα «αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι την ελληνική πολιτεία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εθνικής μας μνήμης και παράδοσης».

«Η Θράκη είναι ένας τόπος συνάντησης, είναι σταυροδρόμι πολιτισμών, μια λαμπρή γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη ανατολή. Είναι ένας χώρος, όπου η έννοια της πατρίδας αποκτάει μια ιδιαίτερη σημασία. Τόπος που γνώρισε κατακτήσεις και καταστροφές, όμως που πάντοτε αναγεννάται, τόπος που είδε διώξεις, αλλά παρέμεινε ενιαίος και ακμαίος», υπογράμμισε.

«Η ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του χαρακτήρα αυτής ακριβώς της περιοχής, ένα αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι της ίδιας της ταυτότητας της Ελλάδας. Μιας ευρωπαϊκής χώρας, που η εθνική της συνοχή δεν δημιουργείται με αποκλεισμούς. Δημιουργείται και οικοδομείται με συμπερίληψη, ισονομία, αναγνώριση και εμπιστοσύνη. Με τη βεβαιότητα ότι όποιος υπηρέτησε αυτή την πατρίδα, όποιος σκοτώθηκε γι' αυτή την πατρίδα, ανήκει ανεπιφύλακτα στην αγκαλιά της και στην παράδοσή της», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, παρουσία των τοπικών αρχών και των κάτοικων του χωριού, υπογράμμισε ότι με την απόδοση τιμής και μνήμης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν την ζωή τους στη διάρκεια του αιματηρού πολέμου, «αποδεικνύουμε ότι η Θράκη είναι το παράδειγμα της αρμονικής συμβίωσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη και για την ευρύτερη περιοχή».

«Η Ελληνική Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα, την ευθύνη και την υποχρέωση να αναγνωρίζει τις θυσίες των πολιτών της και βέβαια το θρήσκευμα, η γλώσσα, η καθημερινότητα, η πίστη του καθενός, η παράδοσή του είναι ανεξάρτητα από αυτή την εθνική ευθύνη και υποχρέωση. Στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας, η θυσία έχει ένα αδιαίρετο ενιαίο νόημα. Η Ελλάδα υπογραμμίζει πάντα το καθήκον της στην ελευθερία», συμπλήρωσε ο κ. Δένδιας.

Απευθυνόμενος προς τους απογόνους των στρατιωτών που έχασαν την ζωή τους, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε: «Η πολιτεία στέκεται ενώπιόν τους με σεβασμό και αναγνώριση. Οι άνθρωποί σας είναι ήρωες της πατρίδας και είναι για την ελληνική πολιτεία αλησμόνητοι».

Φόρος τιμής στους πεσόντες

Το εθνικό μήνυμα ότι το χρέος απέναντι στην πατρίδα δεν γνωρίζει πολιτικές και θρησκείες, τονίστηκε προς κάθε κατεύθυνση στη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσία όλων των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Ωραίου των φορέων και εκπροσώπων του δήμου Μύκης και της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Μικροί και μεγάλοι απέτισαν φόρο τιμής στους Έλληνες στρατιώτες, μουσουλμάνους το θρήσκευμα, που έδωσαν το δικό τους αγώνα και θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της πατρίδας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το προσκλητήριο των νεκρών και συνεχίστηκε με την κατάθεση στεφάνων από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και τους εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Στη συνέχεια έγινε ομιλία για τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου υπογραμμίστηκε ότι όλοι οι Έλληνες, ανεξαρτήτου θρησκείας, έδωσαν ένα κοινό αγώνα για την πατρίδα, θυσιάζοντας τη ζωή τους για την ελευθερία.

Ακολούθησε τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των νεκρών και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Αμέσως μετά, τα παιδιά των μειονοτικών δημοτικών σχολείων του Ωραίου και της Μάνταινας, αλλά και του νηπιαγωγείου του Ωραίου, απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδια αφιερωμένα στην ειρήνη και στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Με το ποίημα του μεγάλου Έλληνα ποιητή Τάσου Λειβαδίτη «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος», οι μικροί μαθητές έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τη σημασία της ειρήνης στην καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του υπουργού Εθνικής Άμυνας, αλλά και όλων όσοι ήταν παρόντες.

Στην διάρκεια της ολιγόωρης παρουσίας του, ο κ. Δένδιας συνομίλησε με κατοίκους τους χωριού, χαιρέτησε τα παιδιά των δυο δημοτικών σχολείων και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

Φωλιασμένο σε μια κατάφυτη πλαγιά της Ροδόπης

Στην μικρή αλλά γραφική πλατεία του Ωραίου, οι κάτοικοι του χωριού γύρισαν τον χρόνο πίσω και οι παλιότεροι συζητούσαν στο μοναδικό καφενείο του χωριού για τον ηρωισμό των συμπατριωτών τους, που έδωσαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για την ελευθερία της πατρίδας.

Κάθε χρόνο, με αφορμή την επέτειο λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) ανεβαίνουν στο Ωραίο για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, που στόχο έχει να κρατήσει ζωντανές τις μνήμες. Προς αυτό τον σκοπό, συμβάλλει το λιτό μνημείο που στήθηκε το 1993 από τον τότε κοινοτάρχη Καδρή Νουρή στην πλατεία του χωριού, για να θυμίζει σε όλους τη θυσία αυτών των ανθρώπων.

Πάντως, όπως τονίζουν οι ντόπιοι, ο κατάλογος των Ελλήνων μουσουλμάνων στρατώνων είναι πολύ μακρύτερος, γιατί σε αυτούς θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δεκάδες αγνοούμενοι που δεν επέστρεψαν ποτέ από το μέτωπο, αλλά ούτε και έγινε γνωστή η τύχη τους. Το μαρμάρινο μνημείο κρατάει ζωντανή την μνήμη όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Εξάλλου, το μήνυμα που είναι γραμμένο πάνω στο μνημείο -«αυτούς που μας πήρε ο πόλεμος και λείπουν, η πατρίδα θυμάται», φανερώνει την πρόθεση των νεότερων, να μην τους ξεχάσουν.

Σε μια κατάφυτη πλαγιά της Ροδόπης σε υψόμετρο 632 μέτρων, στο Ωραίο, οι μόνιμοι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τα τετρακόσια άτομα (διακόσιες οικογένειες). Η κατάφυτη διαδρομή, γεμάτη κωνοφόρα δέντρα, από την έδρα του δήμου Μύκης, τη Σμίνθη, προς το χωριό, προϊδεάζει τον επισκέπτη για την απαράμιλλη φυσική ομορφιά που θα συναντήσει αλλά και για τη ζεστασιά και τη φιλοξενία των μουσουλμάνων κατοίκων του. Είναι το τρίτο κατά σειρά χωριό πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι κάτοικοί του ζουν κατά κύριο λόγο από τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ